Emil Lundgren ny hyresgäst i Arlandastad F60

Elteknikföretaget Emil Lundgren AB etablerar sig i F60 Företagspark i Arlandastad efter att Arlandastad F60 AB tecknat ett nytt hyresavtal. Inflyttning planeras till våren 2027.

Emil Lundgren flyttar in tillsammans med Ramirent i en byggnad på cirka 4 000 kvadratmeter, där det även finns plats för fler hyresgäster. Byggnaden uppförs etappvis och är en del av den fortsatta utvecklingen av F60 Företagspark, där ytterligare byggnation planeras.