Emil Lundgren ny hyresgäst i Arlandastad F60

Elteknikföretaget Emil Lundgren AB etablerar sig i F60 Företagspark i Arlandastad efter att Arlandastad F60 AB tecknat ett nytt hyresavtal. Inflyttning planeras till våren 2027.

Emil Lundgren flyttar in tillsammans med Ramirent i en byggnad på cirka 4 000 kvadratmeter, där det även finns plats för fler hyresgäster. Byggnaden uppförs etappvis och är en del av den fortsatta utvecklingen av F60 Företagspark, där ytterligare byggnation planeras.

EQT ny ägare till A-Train och Arlanda express

Näringsliv A-Train, som äger Arlandabanan och driver Arlanda express, får riskkapitalbolaget EQT som ny långsiktig ägare. Verksamheten fortsätter med fokus på pålitlig och hållbar tågtrafik mellan Stockholm och Arlanda flygplats.

Nu öppnar nomineringen till årets företagarpriser

Näringsliv Det är nu möjligt att nominera kandidater till årets företagarpriser i Sigtuna. Näringslivsorganisationen Företagarna har i över 25 år delat ut utmärkelsen Årets Företagare för att lyfta fram företagare som genom engagemang, handlingskraft och nytänkande fungerar som förebilder.

Klart med ny krog på Hamnplan

Näringsliv Nu är det klar med ny krog till Hamnplan. Tidigare i år avbröts planerna med en entreprenör. Men nu har kommunen meddelat att en ny aktör startar upp 2026.

Stark ökning av resandet via Arlanda i november

Näringsliv Resandet fortsatte att öka på Arlanda under november, enligt Swedavias månadsstatistik. Totalt reste drygt 1,8 miljoner passagerare via flygplatsen, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma månad förra året.

Fem konkurser under november

Näringsliv Under november registrerades fem konkurser i Sigtuna kommun. Bland de bolag som försattes i konkurs finns Legacy Bygg AB, som omsatte 6,8 miljoner kronor, samt HS1 Bemanning AB, Cedar Point AB, Firedev AB och Scandinavian Air Bridge AB.

Nytt branschpartnerskap mellan Training Partner och Formac

Näringsliv Training Partner Nordic AB och Formac Production AB inleder ett nytt samarbete med fokus på att stärka kompetens, säkerhet och teknikutveckling inom fordons- och maskinområdet. Partnerskapet kombinerar utbildning och produktlösningar för att möta en snabbt föränderlig bransch.

Arbetslösheten ökar i Sigtuna

Näringsliv Arbetslösheten i Sigtuna kommun steg under oktober och ligger nu över både läns- och rikssnittet. Totalt var 2 364 personer inskrivna som arbetssökande, en ökning jämfört med samma period förra året.