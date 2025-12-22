Emil Lundgren ny hyresgäst i Arlandastad F60

Elteknikföretaget Emil Lundgren AB etablerar sig i F60 Företagspark i Arlandastad efter att Arlandastad F60 AB tecknat ett nytt hyresavtal. Inflyttning planeras till våren 2027.
Emil Lundgren flyttar in tillsammans med Ramirent i en byggnad på cirka 4 000 kvadratmeter, där det även finns plats för fler hyresgäster. Byggnaden uppförs etappvis och är en del av den fortsatta utvecklingen av F60 Företagspark, där ytterligare byggnation planeras.
Näringsliv A-Train, som äger Arlandabanan och driver Arlanda express, får riskkapitalbolaget EQT som ny långsiktig ägare. Verksamheten fortsätter med fokus på pålitlig och hållbar tågtrafik mellan Stockholm och Arlanda flygplats.
Näringsliv Det är nu möjligt att nominera kandidater till årets företagarpriser i Sigtuna. Näringslivsorganisationen Företagarna har i över 25 år delat ut utmärkelsen Årets Företagare för att lyfta fram företagare som genom engagemang, handlingskraft och nytänkande fungerar som förebilder.
Nyöppnat Delningsekonomin fortsätter att växa kring Arlanda. Nu inleder SR Rental ett samarbete med Freetrailer, vilket innebär att gratis släputhyrning blir tillgänglig för både privatpersoner och yrkesverksamma i Arlandastad.
Näringsliv Arlandastad F60 AB har tecknat avtal med Ramirent AB, som etablerar ett nytt kundcenter i F60 Företagspark. Lokalerna omfattar cirka 2 600 kvadratmeter, med möjlighet att placera större maskiner utomhus.
Näringsliv Resandet fortsatte att öka på Arlanda under november, enligt Swedavias månadsstatistik. Totalt reste drygt 1,8 miljoner passagerare via flygplatsen, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma månad förra året.
Näringsliv Under november registrerades fem konkurser i Sigtuna kommun. Bland de bolag som försattes i konkurs finns Legacy Bygg AB, som omsatte 6,8 miljoner kronor, samt HS1 Bemanning AB, Cedar Point AB, Firedev AB och Scandinavian Air Bridge AB.
Näringsliv Bake My Day tar nästa steg i Arlandastad. Företaget har inlett ett samarbete med Lidl Sverige, vilket innebär att fler av deras produkter nu kommer levereras direkt från bageriet i Arlandastad.
Näringsliv Training Partner Nordic AB och Formac Production AB inleder ett nytt samarbete med fokus på att stärka kompetens, säkerhet och teknikutveckling inom fordons- och maskinområdet. Partnerskapet kombinerar utbildning och produktlösningar för att möta en snabbt föränderlig bransch.
Näringsliv Arbetslösheten i Sigtuna kommun steg under oktober och ligger nu över både läns- och rikssnittet. Totalt var 2 364 personer inskrivna som arbetssökande, en ökning jämfört med samma period förra året.
Näringsliv Antalet flygförbindelser i Stockholmsregionen har minskat med fyra procent mellan 2023 och 2025, enligt en ny rapport från Copenhagen Economics. Minskningen beror främst på färre avgångar från Bromma, Skavsta och Västerås, medan Arlanda nu står för 99 procent av regionens flygtrafik.
Näringsliv Sigtuna klättrar fyra placeringar i årets SmåföretagarIndex från Småföretagarnas Riksförbund och rankas nu som nummer 148 av landets 290 kommuner. Trots förbättringen har småföretagen i kommunen sämre förutsättningar än i många andra delar av Stockholms län.
Näringsliv Swedavias styrelse har utsett Mats Johannesson till ny vd och koncernchef för det statliga flygplatsbolaget. Han lämnar därmed sin nuvarande roll som vd och koncernchef för omsorgsbolaget Team Olivia.
Partner När vintern tar grepp om Sverige förbjuder flera kommuner dubbdäck på utpekade innerstadsgator. För dig som pendlar mellan förort och city är nyckeln att förstå hur lokala gator med dubbdäcksförbud samspelar med nationella vinterdäckregler - så att du håller dig laglig hela vägen.