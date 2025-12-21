Elva procent av tågen försenade i kommunen

Drygt ett av tio tåg har i år varit försenat till någon av kommunens tre stationer.

Under det senaste året har 11 procent av tågen varit mer än fem minuter sena när de passerat Arlanda C, Märsta eller Rosersberg i Sigtuna kommun, enligt en genomgång från Newsworthy i samarbete med Sveriges Natur.

Januari var den mest förseningsdrabbade månaden, med i snitt 15 procent sena tåg. Under det senaste halvåret har punktligheten förbättrats jämfört med tidigare under året.

Målet för svensk järnvägstrafik är att 95 procent av tågen ska nå sin slutstation med högst fem minuters försening, men sammanställningen visar att målet fortfarande är en bit bort i Sigtunaområdet.

Av Erik Karlsson
