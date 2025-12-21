Elva procent av tågen försenade i kommunen

Drygt ett av tio tåg har i år varit försenat till någon av kommunens tre stationer.
Under det senaste året har 11 procent av tågen varit mer än fem minuter sena när de passerat Arlanda C, Märsta eller Rosersberg i Sigtuna kommun, enligt en genomgång från Newsworthy i samarbete med Sveriges Natur.
Januari var den mest förseningsdrabbade månaden, med i snitt 15 procent sena tåg. Under det senaste halvåret har punktligheten förbättrats jämfört med tidigare under året.
Målet för svensk järnvägstrafik är att 95 procent av tågen ska nå sin slutstation med högst fem minuters försening, men sammanställningen visar att målet fortfarande är en bit bort i Sigtunaområdet.
Ung & Student När jullovet startar den 19 december ordnar Sigtuna kommun ett brett utbud av gratis aktiviteter för barn och unga i Märsta, Sigtuna, Valsta och Rosersberg. Programmet pågår fram till att skolan börjar igen den 8 januari och innehåller allt från kultur och pyssel till sport och fritidsverksamhet.
Politik E4 vid Arlanda pekas ut som en av de viktigaste infrastruktursatsningarna i Stockholm-Mälarregionen när Mälardalsrådet nu svarar regeringen inför beslut om den nationella infrastrukturplanen för åren 2026–2037.
Nyheter Antalet dödsfall i trafiken under julhelgerna har minskat kraftigt de senaste 20 åren. Inför årets julhelg har försäkringsbolaget If sammanställt statistik över de mest olycksdrabbade vägarna. I Sigtuna kommun sticker E4 ut.
Nyheter En misstänkt plundring har upptäckts vid ett vikingatida område nära Fornsigtuna. En anmälan är på väg till länsstyrelsen i Stockholm. Fyndet är det tredje kända fallet på kort tid i Mälardalen.