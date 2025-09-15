Elever får prova på byggyrken vid Arlanda

Den 17–18 september hålls en yrkesmässa på Byggbranschens säkerhetspark vid Arlanda, dit omkring 400 elever från årskurs 8 och 9 är inbjudna. Under två dagar får eleverna testa på olika yrken inom samhällsbyggnadssektorn genom 11 stationer bemannade av yrkesverksamma.

Yrkesmässan arrangeras av Byggföretagen i samarbete med Byggbranschens yrkesnämnd (BYN) Stockholm Gotland, där företag, skolor och branschorganisationer i norra Stockholmsområdet ingår. Syftet är att öka intresset för bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet, särskilt bland unga tjejer.

På plats får eleverna bland annat prova på moment inom trä, betong, mur, ställning, anläggning, maskin samt kyl- och värmepumpteknik. Robin Sundberg, företagsrådgivare på Byggföretagen och projektledare för mässan, menar att den praktiska upplevelsen är avgörande:

– Det är svårt att välja något praktiskt innan man har testat det. Därför är det viktigt att skapa konkreta möten mellan elever och byggbranschen, säger han.

Liknande initiativ har tidigare gett resultat. I Norrköping var 27 procent av förstahandssökande till yrkesprogrammen kvinnor 2024, vilket är den högsta andelen i landet. Yrkesmässan vid Arlanda är en del av Byggföretagens långsiktiga arbete med kompetensförsörjning och jämställdhet.

Bland skolorna som deltar finns Häggvik-Skälbyskolan, Turebergsskolan, Silverdalsskolan, Källtorpskolan, Vittraskolan och Kista grundskola. Inga lokala skolor uppges medverka.