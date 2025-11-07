Foto: Göteborg Energi

Elbilar blir allt vanligare i Sigtuna – Polestar ökar mest

Volvo fortsätter att vara det populäraste bilmärket i Sigtuna kommun.

Av de cirka 25 300 bilar som finns i kommunen står Volvo för 17 procent, vilket motsvarar 4 242 bilar – 129 fler än förra året. Tvåa är Volkswagen med 3 300 bilar. Totalt har antalet bilar i kommunen minskat något, med drygt 300 färre än förra året.

Samtidigt ökar elbilarna i Sigtuna. Bland de märken som växer mest procentuellt märks Polestar, med 77 registrerade bilar, en ökning med 93 procent jämfört med förra året. Även Tesla ökar i kommunen, med totalt 432 bilar, vilket är 92 fler än förra året och motsvarar cirka två procent av bilparken.

På nationell nivå står Volvo för en dryg femtedel av alla bilar i Sverige och är det vanligaste märket i 287 av landets 290 kommuner. Klassiska märken som Saab, Opel och Ford minskar däremot i antal, medan nya elbilsalternativ som Zeekr, Xpeng, Cupra och Polestar blir allt vanligare.

I Stockholms län är Volvo också det mest förekommande märket med omkring 215 500 bilar, följt av Volkswagen med 166 400 bilar.

Av Erik Karlsson

Många villor riskerar fuktskador vid kraftigt regn

Nyheter Allt fler småhus i Sigtuna och övriga Stockholms län visar tecken på klimatrisker som kan leda till skador vid extremväder. Enligt en ny sammanställning från If och Anticimex har mer än var fjärde villa i länet brister som kan göra dem sårbara vid exempelvis översvämning eller skyfall.

Hotfull man missade flyg

Blåljus En man som skulle resa iväg till Thailand från Arlanda fick ändra sina planer sedan han uppträtt hotfullt mot andra resenärer.