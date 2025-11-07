Elbilar blir allt vanligare i Sigtuna – Polestar ökar mest

Volvo fortsätter att vara det populäraste bilmärket i Sigtuna kommun.

Av de cirka 25 300 bilar som finns i kommunen står Volvo för 17 procent, vilket motsvarar 4 242 bilar – 129 fler än förra året. Tvåa är Volkswagen med 3 300 bilar. Totalt har antalet bilar i kommunen minskat något, med drygt 300 färre än förra året.

Samtidigt ökar elbilarna i Sigtuna. Bland de märken som växer mest procentuellt märks Polestar, med 77 registrerade bilar, en ökning med 93 procent jämfört med förra året. Även Tesla ökar i kommunen, med totalt 432 bilar, vilket är 92 fler än förra året och motsvarar cirka två procent av bilparken.

På nationell nivå står Volvo för en dryg femtedel av alla bilar i Sverige och är det vanligaste märket i 287 av landets 290 kommuner. Klassiska märken som Saab, Opel och Ford minskar däremot i antal, medan nya elbilsalternativ som Zeekr, Xpeng, Cupra och Polestar blir allt vanligare.

I Stockholms län är Volvo också det mest förekommande märket med omkring 215 500 bilar, följt av Volkswagen med 166 400 bilar.