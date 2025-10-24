Efterlyst greps på Arlanda

Under fredagskvällen greps en man som varit efterlyst och dömd för narkotikabrott vid ankomst till Arlanda.
En man i 35-årsåldern frihetsberövades på Arlanda efter att ha anlänt från Tyskland. Mannen dömdes 2021 av Södertörns tingsrätt för grovt narkotikabrott och har enligt polisen varit aktiv i ett kriminellt nätverk. Efter sin villkorliga frigivning i december 2023 lämnade han landet, vilket lett till att han nu ska avtjäna återstående del av sitt straff på anstalt.
Nyheter Trots flera anmälningar som kopplade en lokal uppfödare till 36 övergivna raskatter i Märsta, valde Länsstyrelsen i Stockholm att inte göra någon polisanmälan – i strid med djurskyddslagen, rapporterar Kalla fakta.
Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.
Blåljus Polisen i Stockholms län varnar för en ny våg av så kallade ”vodkabilar”, efter att flera minderåriga hittats svårt medtagna under fredagskvällen. Ungdomar har förts till sjukhus från bland annat Nacka och Tyresö.