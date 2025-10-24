Efterlyst greps på Arlanda

Under fredagskvällen greps en man som varit efterlyst och dömd för narkotikabrott vid ankomst till Arlanda.

En man i 35-årsåldern frihetsberövades på Arlanda efter att ha anlänt från Tyskland. Mannen dömdes 2021 av Södertörns tingsrätt för grovt narkotikabrott och har enligt polisen varit aktiv i ett kriminellt nätverk. Efter sin villkorliga frigivning i december 2023 lämnade han landet, vilket lett till att han nu ska avtjäna återstående del av sitt straff på anstalt.