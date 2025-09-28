Efter stängningen av fritidsgård i Sigtuna – Mobil verksamhet ersätter

Efter att Sigtuna fritidsgård stängde i våras har kommunen satsat mer på en mobil fritidsverksamhet. Syftet är att nå fler ungdomar där de faktiskt finns och skapa en meningsfull fritid tillsammans med föreningar och andra aktörer.

Fritidsgården i Sigtuna hade få besökare, och kommunen valde därför att flytta resurserna till den mobila verksamheten. Det gör att fritidsledarna nu kan röra sig runt i hela kommunen, anordna aktiviteter och vara mer flexibla.

Under sommaren har ungdomar mötts av fritidsledarna på strandpromenaden, vid Sjudargårdsbadet, i Stadsängarna och på olika skolgårdar. Ibland följer den mobila husbilen med, fylld med spel och sportutrustning. Verksamheten har även tagit ungdomar utanför kommunen, bland annat på utflykter till Gröna Lund och till Näsudden i Rävsta för vattenaktiviteter.

En återkommande punkt är öppen sporthall varje fredag kväll i Märsta, där ungdomar kan samlas för fotboll. Utöver det blandas planerade aktiviteter med mer spontana initiativ.

Kommunens fritidsledare vill också stärka samarbetet med föreningslivet. Tanken är att både stötta föreningar med fler deltagare och ge ungdomar möjlighet att hitta aktiviteter som passar deras intressen.

– Målet är att möta ungdomar där de är, ta reda på vad de vill göra och hjälpa dem att hitta en meningsfull fritid, säger fritidsledarna.

