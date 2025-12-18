Efter plundringarna – Riksantikvarieämbetet varnar

Flera vikingatida fornlämningar i Mälardalen har plundrats under det senaste halvåret. En av platserna där plundring har upptäckts är Sigtuna.

Riksantikvarieämbetet varnar nu för plundring av fornlämningar efter att tre allvarliga fall har upptäckts i Mälardalen, enligt myndigheten. Förutom Anundshög och Gamla Uppsala har även fornlämningar i Sigtuna drabbats. På platserna har man hittat gropar som visar att någon har använt metalldetektor utan tillstånd.

Platserna är skyddade enligt lag eftersom de har ett stort historiskt värde. När fornlämningar plundras försvinner både föremål och viktig kunskap om hur människor levde förr. Det går i efterhand inte att veta vad som har tagits.

Riksantikvarieämbetet påminner om att föremål som hittas i eller nära en fornlämning tillhör staten. Det är därför olagligt att sälja eller på annat sätt hantera sådana fynd. Föremål som har plundrats är också svåra att få tillbaka, eftersom de saknar dokumentation.

Myndigheten uppmanar nu handlare, auktionshus, nätplattformar och samlare att vara extra försiktiga. Särskilt gäller det föremål från vikingatiden, och då främst föremål av ädelmetall.