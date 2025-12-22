Efter nya bolåneregler får man 78,7 kvadrat i Sigtuna

Jämförelsetjänsten Zmarta konstaterar att man i Sigtuna kommun får nästan 80 kvadratmeter bostad i och med de nya bolånereglerna som träder i kraft.

De nya bolånereglerna som träder i kraft den 1 april gör att hushåll i Sigtuna kan köpa större bostad än tidigare. Enligt jämförelsetjänsten Zmarta räcker ett bolån för ett ensamhushåll i kommunen till en bostad på cirka 78,7 kvadratmeter. Med de nya reglerna minskar kravet på kontantinsats från 15 till 10 procent, vilket tillsammans med lägre levnadskostnader och vissa skattelättnader ökar köpkraften. I Sigtuna motsvarar det ett lån på cirka 1,91 miljoner kronor, en kontantinsats på drygt 212 000 kronor och en månadskostnad på omkring 6 555 kronor.