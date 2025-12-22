Foto: Pressbild

Efter nya bolåneregler får man 78,7 kvadrat i Sigtuna

Jämförelsetjänsten Zmarta konstaterar att man i Sigtuna kommun får nästan 80 kvadratmeter bostad i och med de nya bolånereglerna som träder i kraft.

De nya bolånereglerna som träder i kraft den 1 april gör att hushåll i Sigtuna kan köpa större bostad än tidigare. Enligt jämförelsetjänsten Zmarta räcker ett bolån för ett ensamhushåll i kommunen till en bostad på cirka 78,7 kvadratmeter. Med de nya reglerna minskar kravet på kontantinsats från 15 till 10 procent, vilket tillsammans med lägre levnadskostnader och vissa skattelättnader ökar köpkraften. I Sigtuna motsvarar det ett lån på cirka 1,91 miljoner kronor, en kontantinsats på drygt 212 000 kronor och en månadskostnad på omkring 6 555 kronor.

Av Erik Karlsson

Villapriserna steg under året

Bostad Villapriserna i Sigtuna kommun ökade under året, samtidigt som fler affärer genomfördes. Utvecklingen följer trenden i Stockholms län och i landet som helhet.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 26576)

Ingen Sigtunavilla bland länets dyraste

Bostad Ingen av Sigtunas villor tar plats på listan över Stockholms läns 100 dyraste småhus. Kommunens högst värderade fastighet ligger på Munkholmsvägen och är taxerad till 20,2 miljoner kronor.

Billigare hyror i Sigtuna än i många grannkommuner

Bostad Andrahandsmarknaden i Storstockholm visar en tudelad utveckling. En ny rapport visar att hyrorna för andrahandslägenheter har stigit i innerstaden men minskat i många av länets ytterkommuner. Det rapporterar SVT Stockholm med hänvisning till siffror från bostadstjänsten Qasa.