Två till sjukhus efter olycka på E4 vid Måby

Under eftermiddagen inträffade en trafikolycka norr om Måby varpå två personer fördes till sjukhus.

Två personer fördes till sjukhus med ambulanshelikopter efter en trafikolycka på E4 i södergående riktning, strax norr om trafikplats Måby. En av personerna bedömdes vara allvarligt skadad, medan skadeläget för den andra var oklart. Efter olyckan var endast ett körfält öppet för trafik under räddningsarbetet.