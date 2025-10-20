Två till sjukhus efter olycka på E4 vid Måby

Under eftermiddagen inträffade en trafikolycka norr om Måby varpå två personer fördes till sjukhus.
Två personer fördes till sjukhus med ambulanshelikopter efter en trafikolycka på E4 i södergående riktning, strax norr om trafikplats Måby. En av personerna bedömdes vara allvarligt skadad, medan skadeläget för den andra var oklart. Efter olyckan var endast ett körfält öppet för trafik under räddningsarbetet.
Blåljus Polisen i Stockholms län varnar för en ny våg av så kallade ”vodkabilar”, efter att flera minderåriga hittats svårt medtagna under fredagskvällen. Ungdomar har förts till sjukhus från bland annat Nacka och Tyresö.
Blåljus På söndag är det dags för höstens högskoleprov. I våras deltog omkring 500 personer i Märsta, och den högsta poängen i Sigtuna blev 1,9 – ett resultat som placerar sig bättre än 99,7 procent av deltagarna i landet, enligt Newsworthy.
Politik Kommunledningen presenterade på torsdagen sitt förslag till mål och budget för 2026. Förslaget innehåller bland annat satsningar på skola, omsorg, trygghet och folkhälsa samt en skattesänkning för andra året i rad.