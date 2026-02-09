E4:an avstängd mot Uppsala

5 feb kl. 16:31
Nyheter Ett dött lodjur påträffades under förmiddagen intill E4 norr om avfarten mot Arlanda. Eftersom ingen förare anmält olyckan upprättar polisen en anmälan om jaktbrott.
5 feb kl. 05:25
Nyheter Under natten larmades brandkår till en brand i Lilla Ultuna utanför Arlanda.
3 feb kl. 11:27
Nyheter Under morgonen föll en lyktstolpe över en bil och blockerade vägen i Arlandastad.
2 feb kl. 20:39
Nyheter Vid 20-tiden larmades ett stort pådrag till Märsta Centrum med anledning av en misstänkt explosion.
31 jan kl. 13:12
Nyheter Trafiken på E4 i södergående riktning påverkas kraftigt efter en olycka i höjd med Knivsta under förmiddagen på lördagen. Flera fordon var inblandade i en så kallad kökrock.
30 jan kl. 10:25
Nyheter En lastbil började brinna på Tingvallavägen under torsdagskvällen och polisen utreder händelsen som skadegörelse.
30 jan kl. 05:33
Nyheter En privatperson räddade under onsdagskvällen ett barn ur en brinnande lägenhet i Norrbacka i Märsta.
29 jan kl. 21:20
Nyheter Brandkår larmades under torsdagskvällen till en brand på Norrbacka.
29 jan kl. 18:02
Nyheter Vid 17-tiden inträffade en trafikolycka på E4S som påverkar framkomligheten på E4:an mot Stockholm förbi Rosersberg.
29 jan kl. 06:24
Nyheter Polisen beslagtog en bil av ett premiumfabrikat i samband med en fordonskontroll på Arlanda.
25 jan kl. 19:36
Nyheter Polisen spärrade av ett område i Sätuna med anledning av ett misstänkt farligt föremål. En förundersökning om förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse har inletts.
25 jan kl. 19:33
Nyheter En viltolycka inträffade på E4:an under söndagskvällen vilket orsakade kraftiga köer i södergående riktning.
25 jan kl. 17:17
Nyheter Under söndagen larmades brandkår till Sigtunafjärden där en snöskoter gått genom isen.
24 jan kl. 13:08
Nyheter Under lördagen greps en kvinna vid säkerhetskontrollen på Arlanda flygplats.
23 jan kl. 12:17
Nyheter En man som rest med ett inomeuropeiskt flyg störde personalen vid ankomsten till Arlanda på fredagsmorgonen. Polisen ryckte ut och tog hand om resenären.
21 jan kl. 08:22
Nyheter En man i 90-årsåldern fick sitt körkort omhändertaget efter att ha stoppats av polis i Märsta på tisdagseftermiddagen, rapporterar unt.se.
18 jan kl. 17:21
Nyheter Polisen har under söndageftermiddagen en polisinsats i ett villamområde i Steninge:- Ett hus är avspärrat, säger en uppgiftslämnare till märsta.nu.
17 jan kl. 11:58
Nyheter Under lördagen kontrollerade polisen fordon på Arlandaleden och en person misstänks för rattfylleri.
17 jan kl. 06:22
Nyheter En kraftig smäll hördes i Märsta under fredagskvällen, vilket ledde till att polisen larmades till platsen.
14 jan kl. 09:23
Nyheter Vägen mellan Måby och Husby är avstängd på grund av olycka med en lastbil.
14 jan kl. 08:34
Nyheter En trafikolycka inträffade på väg 263 i höjd med Erikssund i Sigtuna kommun. En personbil körde in i mitträcket och polisen var på väg till olycksplatsen.
13 jan kl. 01:32
Nyheter Vid 00.20 larmades brandkår till brand på Arlandas Terminal 5.
12 jan kl. 14:35
Nyheter En kvinna i 80-årsåldern i Sigtuna kontaktades under måndagen av en person som utgav sig för att vara hantverkare och påstod att det fanns flera fel i hennes bostad.