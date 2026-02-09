E4:an avstängd mot Uppsala

Vid 14.30-tiden krockade flera fordon på E4:an norr om Måby.

En trafikolycka med flera fordon inträffade på E4 mellan trafikplats Måby (182) och länsgränsen mellan Stockholms och Uppsala län i riktning mot Uppsala. Olyckan medför mycket stor trafikpåverkan. Räddningstjänst är på plats och vägen är avstängd i riktning mot Uppsala. Avstängningen gäller från klockan 14.28 och beräknas pågå till cirka 15.15.