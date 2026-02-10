Dyr el i kommunen under tisdagen

Elpriset i elområde 3, där Sigtuna kommun ingår, ökar kraftigt i morgon tisdag. Dygnspriset når den högsta nivån sedan slutet av november.

Idag, tisdag den 10 februari, stiger elpriset i elområde 3 till 2,05 kronor per kilowattimme. Det är det högsta dygnspriset sedan den 25 november förra året, enligt Newsworthy. Jämfört med i dag, måndag, innebär det en ökning med 0,49 kronor per kilowattimme.

För hushåll med timdebiterat elavtal är den dyraste timmen mellan klockan 10 och 11, då timpriset som högst uppgår till 4,45 kronor per kilowattimme på elbörsen Nordpool. När energiskatt och moms räknas in överstiger kostnaden fem kronor per kilowattimme under den dyraste timmen.