Dumpade julgranar skapar problem

Efter julen ökar antalet julgranar som lämnas i naturen, något som både skadar miljön och kan vara ett brott. I Sigtuna kommun finns möjlighet att få granen hämtad genom kommunens avfallsbolag.

Varje år uppstår problem med julgranar som dumpas i skogsbryn, parker och vid bostadsområden efter helgerna. Granar som lämnas i naturen bryts ner långsamt, särskilt om de är behandlade eller har rester av pynt kvar, och kan orsaka problem för både djurliv och miljö.

Att slänga en julgran utanför porten eller i naturen räknas som nedskräpning och kan leda till böter. I stället ska granar lämnas på kommunens insamlingsplatser för trädgårdsavfall eller vid särskilda julgransinsamlingar.

I Sigtuna kommun erbjuder Sigtuna Vatten och Renhållning insamling av julgranar för hushåll som anmäler detta i förväg. På så sätt kan granarna tas om hand på ett korrekt sätt och återvinnas.

Även konstgranar ska lämnas på återvinningscentral. Hur de sorteras beror på material, till exempel som metall om de har metallstomme eller som brännbart eller plast enligt kommunens anvisningar.