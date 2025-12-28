Dumpade julgranar skapar problem

Efter julen ökar antalet julgranar som lämnas i naturen, något som både skadar miljön och kan vara ett brott. I Sigtuna kommun finns möjlighet att få granen hämtad genom kommunens avfallsbolag.

Varje år uppstår problem med julgranar som dumpas i skogsbryn, parker och vid bostadsområden efter helgerna. Granar som lämnas i naturen bryts ner långsamt, särskilt om de är behandlade eller har rester av pynt kvar, och kan orsaka problem för både djurliv och miljö.

Att slänga en julgran utanför porten eller i naturen räknas som nedskräpning och kan leda till böter. I stället ska granar lämnas på kommunens insamlingsplatser för trädgårdsavfall eller vid särskilda julgransinsamlingar.

I Sigtuna kommun erbjuder Sigtuna Vatten och Renhållning insamling av julgranar för hushåll som anmäler detta i förväg. På så sätt kan granarna tas om hand på ett korrekt sätt och återvinnas.

Även konstgranar ska lämnas på återvinningscentral. Hur de sorteras beror på material, till exempel som metall om de har metallstomme eller som brännbart eller plast enligt kommunens anvisningar.

Av Erik Karlsson

Lugnt läge i kommunen efter stormen

Notiser Stormen Johannes drog in över norra och mellersta Sverige under lördagen, men i Sigtuna kommun rapporterades ett relativt lugnt läge under kvällen och natten. Det enda kända tillbudet var att ett träd föll över väg 255, vilket orsakade tillfälliga störningar.

Stormvarning över kommunen

Nyheter SMHI har utfärdat en gul vädervarning för kraftig vind i delar av Uppland, vilket även berör Sigtuna kommun. Varningen gäller lördag kväll mellan klockan 18 och 23.

God Jul

Notiser märsta.nu önskar alla läsare en god jul🎄.