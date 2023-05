Dubbla segrar för bygdens lag

I helgen spelades flera spännande fotbollsmatcher runt om i Uppland, men det var två bygdens lag som stack ut genom att vinna båda sina matcher. Sigtuna IF och Wigör inledde helgen med segrar på Ansgarsvallen respektive Odensala IP.

Wigör mötte Olands FF på hemmaplan och vann med 3-1 efter en jämn första halvlek där ställningen var 0-0. Alwin Wasa gjorde det första målet för Wigör i minut 63, men Olands Kevin Sporron kvitterade sju minuter senare. Wigör lät sig dock inte nedslås och tog tillbaka ledningen när Valentino Viheäranta gjorde mål i minut 80. Alwin Waswa fastställde sedan slutresultatet till 3-1 fem minuter senare. Båda lagen drog på sig fyra varningar vardera, men det var Wigörs andra raka seger i Division 6 Östra. Nästa vecka möter de Storvreta på bortaplan.

Sigtuna IF mötte Runhällen på hemmaplan och vann med 4-2. Samtliga mål gjordes på drygt en timmes spel, och målskyttarna för Sigtuna IF var Ludvig Harryzon, Adam Tanko Mohammed, Theodor Wahlquist och Philip Straus. Runhällen reducerade med två mål sent i matchen, men kom inte närmare än så. Sigtuna IF tog sin andra raka seger och möter Fanna2 nästa vecka.

Båda lagen visade prov på starkt spel och imponerade på sina hemmapubliker. Det återstår att se om de kan fortsätta vinna när de möter nya utmaningar i kommande matcher.