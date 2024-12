Dubbelt så många larm under nyårsnatten

Nyårsnatten innebär ett kraftigt tryck på SOS Alarm, som hanterar en fördubbling av larmsamtal jämfört med en vanlig helgnatt.

Under natten mellan den 31 december 2023 och 1 januari 2024 tog SOS Alarm emot cirka 6 800 samtal mellan klockan 22.00 och 06.00, jämfört med de vanliga cirka 3 200 samtalen under en helgnatt. Den största ökningen gäller vårdärenden, men även samtal om bråk, alkoholrelaterade incidenter och bränder ökar markant under nyår.

I Stockholms län var ökningen särskilt tydlig, där antalet samtal steg med hela 126 procent. Normalt hanteras omkring 748 samtal under en helgnatt, men på nyårsnatten förra året tog SOS Alarm emot nästan 1 700 samtal i länet.