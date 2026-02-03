DSV och Schenker integrerade – stärker närvaro i Rosersberg

Från och med 1 februari 2026 är DSV och Schenker formellt integrerade i Sverige. Sammanslagningen följer på fusionen den 30 april 2025 och innebär att DSV nu kan erbjuda ett heltäckande transport- och logistiknätverk på den svenska marknaden.

För Rosersberg innebär integrationen en förstärkt lokal närvaro inom sjö- och flygfrakt. DSV lyfter fram att den lokala expertisen i Rosersberg tillsammans med det globala nätverket stärker samarbetet med kunder och skapar möjligheter för effektiva och skalbara lösningar.

”Vår verksamhet för sjö- och flygfrakten utvecklas nu med en stark lokal närvaro i bland annat Rosersberg. Kombinationen av lokal expertis och global räckvidd ger våra kunder fler möjligheter och högre servicegrad,” säger Martin Emil Larsen, vd för DSV Air & Sea.

Samtidigt har Håkan Nydén tillträtt som vd för DSV Contract Logistics AB. Han betonar att sammanslagningen skapar en starkare verksamhet i Sverige med totalt 13 lager och cirka 600 000 kvadratmeter lageryta.

DSV har nu omkring 5 000 medarbetare på 57 orter runt om i landet, vilket enligt företaget ska ge fortsatt tillväxt, innovation och hög servicenivå för kunder över hela Sverige.