Ditt engagemang behövs i lokalpolitiken

Avfallsdumpning i naturen, höga hyror, kriminalitet, brister i skolan… Vad upprör och engagerar just dig? Att lyfta sina åsikter vid fikabordet eller på sociala medier ligger nära till hands, men ditt engagemang behövs också i vår lokala demokrati!

Vi har alla olika intressen och erfarenheter. Demokratin i Sverige och i Sigtuna bärs upp av personer som engagerar sig politiskt på sin fritid. Men är hela bredden av erfarenheter, åldrar, kön, kommundelar och kulturella bakgrunder som finns i vår kommun representerad i kommunpolitiken?

Vår demokrati bygger på politiska föreningar. Det är där människor möts för att diskutera kommunens utveckling. Det är där man väljer vilka som ska representera partiet på valsedlar och föreslår personer till kommunens nämnder – de politiska organ som beslutar om det som rör våra dagliga liv, som skolor, äldreomsorg, stadsplanering, naturvård och kulturutbud.

I dag är det många som känner hopplöshet inför utvecklingen i världen. Något som kan få hopplösheten att lätta är engagemang, gemenskap och att tillsammans möjliggöra de små och stora förändringar du vill se på din skola, i ditt kvarter eller i din kommun. Att engagera sig handlar inte om att redan ha koll på alla samhällsfrågor eller ha vissa förkunskaper, det handlar om att vilja vara med och påverka utvecklingen i den riktning du vill se.

Intresset för Miljöpartiet och vår politik växer i Sigtuna kommun. Vi strävar efter mångfald och jämlikhet, i vår partiförening och i politiken. Vi vill att de förtroendevalda politikerna ska representera hela den bredd som finns i vår kommun. När fler engagerar sig bidrar det till att demokratin blir mer levande, mer inkluderande och mer representativ.

Du behövs! Vi ser gärna att du engagerar dig i Miljöpartiet, men allra viktigast: engagera dig!