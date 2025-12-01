Det krävs ett politiskt ansvar för ungas psykiska hälsa

Psykisk ohälsa bland unga har ökat under de senaste åren.

Mest bland tjejer. Psykisk ohälsa kommer i olika former, det kan röra sig om mildare och tillfälliga symptom, men även svårare psykiatriska tillstånd som depression och ångest. Oavsett svårighetsgrad måste symptomen tas på allvar och i god tid, för att förhindra långvariga besvär som kan ge negativa effekter på skolgång, socialt umgänge och livet i stort.

Ungdomsåren är korta och sköra. Mycket händer i kropp och knopp, sådant som inte alltid är lätt att förstå. Därför behövs det trygga vuxna som ger guidning och lugn när tillvaron blir överväldigande.

På olika håll talas det om begränsningar på sociala medier och skärmtid. Där vill inte vi lägga vårt fokus. Fysisk aktivitet är bra för både fysisk och psykisk hälsa, och vi ser att dagens unga blir allt mer stillasittande, men då behöver politiska resurser gå till att göra rörelse och föreningsliv mer attraktivt.

Centerkvinnorna vill se en trygg och närvarande elevhälsa på våra grund- och gymnasieskolor. Det behövs också en helhjärtad satsning på barn- och ungdomspsykiatrin, dit köerna ofta är långa och skapar onödigt lidande för den ungdom som tvingas vänta på stöd.

Genom att satsa på ungas psykiska hälsa nu, satsar vi på en hållbar och tryggare framtid.