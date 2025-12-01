Mari-Louise Wernersson, förbundsordförande Centerkvinnorna, och Marie Unander-Scharin, ordförande Centerpartiet Sigtuna Kommun Foto: Centerpartiet

Det krävs ett politiskt ansvar för ungas psykiska hälsa

Psykisk ohälsa bland unga har ökat under de senaste åren.

Mest bland tjejer. Psykisk ohälsa kommer i olika former, det kan röra sig om mildare och tillfälliga symptom, men även svårare psykiatriska tillstånd som depression och ångest. Oavsett svårighetsgrad måste symptomen tas på allvar och i god tid, för att förhindra långvariga besvär som kan ge negativa effekter på skolgång, socialt umgänge och livet i stort.

Ungdomsåren är korta och sköra. Mycket händer i kropp och knopp, sådant som inte alltid är lätt att förstå. Därför behövs det trygga vuxna som ger guidning och lugn när tillvaron blir överväldigande.

På olika håll talas det om begränsningar på sociala medier och skärmtid. Där vill inte vi lägga vårt fokus. Fysisk aktivitet är bra för både fysisk och psykisk hälsa, och vi ser att dagens unga blir allt mer stillasittande, men då behöver politiska resurser gå till att göra rörelse och föreningsliv mer attraktivt.

Centerkvinnorna vill se en trygg och närvarande elevhälsa på våra grund- och gymnasieskolor. Det behövs också en helhjärtad satsning på barn- och ungdomspsykiatrin, dit köerna ofta är långa och skapar onödigt lidande för den ungdom som tvingas vänta på stöd.

Genom att satsa på ungas psykiska hälsa nu, satsar vi på en hållbar och tryggare framtid.

  • Mari-Louise Wernersson, förbundsordförande Centerkvinnorna
  • Marie Unander-Scharin, ordförande Centerpartiet Sigtuna Kommun
Av redaktion@marsta.nu

Livsfarligt övergångsställe!

Insändare Det som inte får hända har tyvärr hänt - igen - någon har blivit påkörd vid övergångsstället på Valstavägen, intill Buregatans busshållplats. I mer än tjugo år har vi varnat för detta övergångsställe, påpekat problem med belysning, skymd sikt m m och oroat oss för att någon ska bli påkörd med stora skador, eller kanske något ännu värre, som följd.

15 000 i bostadskön i Sigtuna kommun

Insändare Det står över 15 000 personer i bostadskön i Sigtuna kommun. Samtidigt finns det ett hundratal lediga lägenheter hos SigtunaHem – hyresrätter samt bostadsrätter som är för dyra för de flesta.

Tillsammans stoppar vi mäns våld mot kvinnor

Insändare Idag uppmärksammar vi Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag där vi tillsammans tar ställning mot mäns våld mot kvinnor, som drabbar kvinnor dagligen. I vår kommun, i vårt land och i hela världen.

slutreplik: Brandell blundar för verkligheten

Insändare Vad Tomas Brandell och Socialdemokraterna önskar är en sak, men att se till vad Socialstyrelsens brukarundersökning faktiskt mäter måste väl ändå vara det väsentliga. Faktum är att vi ser de bästa resultaten för särskilt boende på tio år.

Sigtuna kommun får toppbetyg av de äldre!

Insändare Kommunen ska leverera välfärd av högsta kvalitet och bemöta invånarna på allra bästa sätt. Det är vår ambition, det har kommunfullmäktige beslutat och det gäller i allra högsta grad i förhållande till kommunens äldre.

Dags att stoppa den moderata misskötseln av våra skattepengar

Insändare Åtta år med moderatstyre har gjort Sigtuna kommun till länets mest skuldsatta kommun, ungdomsarbetslösheten stiger och företagsklimatet är det sämsta på tjugofyra år. Men istället för att investera sig ur krisen väljer Moderaterna att krympa kommunkassan och kasta pengar i sjön.

Äntligen kollektivtrafik i egen regi – ett viktigt första steg

Insändare Tisdagen den 23 september klubbade trafiknämnden beslutet att Sigtuna- och Upplands-Väsbys bussavtal skulle övertas i egen regi. Det är ett historiskt beslut som vi i Vänsterpartiet i Sigtuna kommun varmt välkomnar. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om en kollektivtrafik i egen regi där vi har kontroll och rådighet över alla dess led och nu är vi äntligen på väg!