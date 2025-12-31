Det första av flera

Nu har det blivit dags att lämna 2025 och med bestämda steg gå in i valåret 2026.

För egen del har 2025 varit ett roligt, spännande och intensivt år med fokus på vår fina kommun efter att jag tog över som kommunstyrelsens ordförande den 1 februari.

Mitt uppdrag är att ständigt hitta vägar som gör din vardag enklare, tryggare och bättre. För att kunna göra det måste jag och mina kollegor förstå och veta hur du har det, vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Därför har min högsta prioritet varit att träffa så många invånare, företagare och andra verksamma här som möjligt. Jag vill lyssna och lära, men jag vill också få möjlighet att berätta vad som är på gång och vilka mål vi jobbar mot – för din skull.

Under 2025 har flera tidigare igångsatta insatser och reformer visat goda resultat. Som till exempel inom äldreomsorgen där mätningar gång på gång visar att de som bor i särskilt boende eller har hemtjänst är alltmer nöjda. Numera ligger Sigtunas resultat på flera områden över både läns- och rikssnittet och siffrorna är de högsta på många år.

Det viktiga trygghetsarbetet fortsatte i oförminskad takt. I höstas visade Polisens trygghetsundersökning att fler känner sig tryggare i kommunen i stort, samtidigt som några områden tyvärr sticker ut med ökad upplevd otrygghet. De signalerna tar vi förstås på största allvar och har därför bland annat ökat samverkan med Polisen och våra BID-föreningar (Business Improvement District) för att tillsammans hitta fler sätt att motverka otryggheten i hela kommunen på dygnets alla timmar.

Under våren utvärderades de igångsatta åtgärderna i tiopunktsprogrammet för trygghet och studiero i skolan och resultatet var mycket positivt! Såväl elever som lärare och övrig personal upplever att insatserna ger resultat och akutskolan, trygghetsteamet och kameror uppskattas mest. Tiopunktsprogrammet, och framförallt akutskolan, har lockat tjänstemän och politiker från andra delar av landet att besöka Sigtuna för att kunna ta del av goda exempel att följa i sina kommuner.

Ytterligare något som fått stor nationell uppmärksamhet är satsningen för att motverka antisemitism i skolan. Antisemitismen är en skamfläck i vårt samhälle och måste motarbetas i alla lägen. Därför infördes Sigtunamodellen, en riktad satsning för att öka kunskapen om antisemitism bland all skolpersonal och elever i både fristående och kommunala skolor och gymnasium. Sigtunamodellen har tre delar: högskoleutbildning för lärare om 7,5 högskolepoäng, föreläsningar för all skolpersonal samt aktivitet för elever i utvalda årskurser i samarbete med Sigtuna Museum. Satsningen fick stor uppmärksamhet när de första föreläsningarna hölls i september och omnämndes i nationell media som ett gott exempel för andra kommuner att följa.

Runtom i hela kommunen händer det saker för att du och jag ska ha en snygg och trygg miljö att vistas i. I december restes stommen till Kulturhuset Mimer i Valsta, en spännande byggnad som ska fyllas med verksamheter och skapa en mötesplats för såväl Sigtunas invånare som besökare från hela landet.

Utvecklingen av området öster om Märsta station har haft stort fokus och i november fattade kommunfullmäktige beslut om visionen Märsta nästa. Invånarmöten och -dialoger, enkäter, samtal med barn och ungdomar, workshops med politiker och tjänstemän har lett fram till Märsta nästa och beslutet är ett viktigt steg i arbetet med att forma en ny hållbar stadsdel. Jag ser med stor entusiasm fram emot att en riktigt snygg och trygg stadsdel växer fram och skapar nya möjligheter för oss som redan bor i kommunen, men också för nya invånare, företag och samhällsservice. Och jag ser lite extra mycket fram emot de smarta lösningarna för bättre kommunikationer och snabbare resväg till Arlanda som lyfts i visionsarbetet. Glädjande nog kom i somras också Arlandautredningens slutbetänkande som bekräftar bland annat det vi länge och i flera sammanhang framfört till både nuvarande och tidigare regeringar; Märsta station måste byggas om, E4an måste breddas och fler busslinjer skapas för att Arlanda ska fungera på bästa sätt. Det behövs för alla oss som älskar att resa, men framförallt för alla er som arbetar på flygplatsen.

Apropå resa, i juni hade jag förmånen att få besöka vår vänort Rakvere i Estland. Som ett sätt att visa tacksamhet för den hjälp Sigtuna gav Rakvere när Estland återvann sin frihet på 1990-talet har vi fått ett torg uppkallat efter oss. Det var med stor stolthet jag invigde Sigtunaplatsen och det värmde väldigt att få lyssna till hur mycket Sigtuna har betytt för den lilla staden i Estland.

Inget år är enbart en dans på rosor och det har också förekommit motgångar och trista omständigheter i Sigtuna kommun under 2025. Det förnekar varken jag eller övriga i kommunledningen. Mitt mål är alltid att förbättra och framkommer det fel eller brister ska dessa rättas till. Du som bor eller är verksam här ska känna dig trygg med att jag alltid står på din sida.

Tack för att du läst ända hit och tack för ett händelserikt år. Nu firar vi in det nya och jag hoppas att 2025 bara var det första av flera år som jag i rollen som kommunstyrelsens ordförande i vår fina kommun får avsluta med att önska dig ett riktigt gott nytt år!

Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande