Destinationsprogrammet återställt jämfört med före pandemin

Resenärer kan nu glädjas åt nya flyglinjer från Arlanda till Amman, Tunis och New York samt från Landvetter till New York, Rom och Barcelona. Med nära 300 destinationer totalt under sommaren har Swedavia återställt sitt destinationsutbud på Arlanda jämfört med före pandemin, och resandet har nått intensiva nivåer på deras tio flygplatser runt om i landet.

I samband med årets sommartrafikprogram har Swedavia utvecklat sitt destinations- och linjeutbud med flera nya flyglinjer. Bland annat har det nu blivit möjligt att flyga från Arlanda till Amman, Tunis och New York samt från Landvetter till New York, Rom och Barcelona. Sammantaget erbjuder Swedavia närmare 300 destinationer under sommaren, och på Arlanda är destinationsutbudet i stort sett återställt jämfört med tiden före pandemin. Sommarresandet innebär ett ökat tryck på Swedavias flygplatser, och varje dag välkomnas närmare 100 000 resenärer till Swedavias tio flygplatser runt om i landet, varav huvuddelen landar på Arlanda. VD:n för Swedavia, Jonas Abrahamsson, kommenterar: ”Vi har haft några av årets mest intensiva resdagar under detta kvartal, och vår operativa förmåga har hittills varit god, särskilt med tanke på den nya säkerhetskontrollen på Arlanda. Samtidigt präglas flygbranschen fortsatt av gemensamma utmaningar för europeiska flygplatser, inklusive strejker, kapacitetsutmaningar hos flygbolag och marktjänstföretag samt ett överbelastat europeiskt luftrum, vilket under den intensiva sommarperioden kan påverka punktligheten på våra flygplatser.” Under kvartalet fortsatte Swedavia sina investeringar och utveckling av flygplatsernas erbjudanden till resenärerna. Investeringsnivån ökade och uppgick till drygt 0,5 miljarder kronor under kvartalet och närmare 1 miljard kronor för första halvåret. I juni månad driftsattes den nya centrala säkerhetskontrollen på Arlanda. Dessutom har Göteborg Landvetter Airport uppgraderats med nya butiksytor och förnyat utbud av mat och dryck på Luleå Airport. Jonas Abrahamsson fortsätter: ”Den nya säkerhetskontrollen, tillsammans med den kommande öppningen av marknadsplatsen, är viktiga milstolpar i utvecklingen av Sveriges största flygplats och kommer att bidra till en markant förbättrad resenärsupplevelse. Responsen, både från resenärer som fått en snabbare start på resan och från medarbetare som fått en kraftigt förbättrad arbetsmiljö, har hittills varit mycket positiv. Nu ser vi fram emot nästa steg när den första delen av Arlandas 11 000 kvadratmeter stora marknadsplats öppnas efter sommaren, med ett betydligt förbättrat utbud av shopping, mat och dryck.” Denna text genererades med en textrobot