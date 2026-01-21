Destination Sigtuna samlar laget – satsar på data och hållbar utveckling

Efter en period av förändringar går Destination Sigtuna in i året med ett nästan fullt bemannat team.

Destination Sigtuna satsar i år bland annat på två av sina stora evenemang, Sigtuna Möte och Sigtuna Julmarknad. Under året införs också nya arbetssätt. Ett av dem är en löpande, månadsvis uppföljning som ska ge bättre bild av hur Sigtuna uppfattas som destination. Genom att följa bland annat nöjdhet, besöksanledningar och framtida besöksintentioner ska arbetet bli mer faktabaserat och ge tydligare beslutsunderlag.

Parallellt inleds ett arbete med hållbar destinationsutveckling enligt Global Sustainable Tourism Councils internationella kriterier. Det innebär att frågor som miljö, kulturarv och lokal nytta ska vägas in mer systematiskt i utvecklingen av besöksnäringen.