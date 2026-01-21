Foto: Destination Sigtuna

Destination Sigtuna samlar laget – satsar på data och hållbar utveckling

Efter en period av förändringar går Destination Sigtuna in i året med ett nästan fullt bemannat team.

Destination Sigtuna satsar i år bland annat på två av sina stora evenemang, Sigtuna Möte och Sigtuna Julmarknad. Under året införs också nya arbetssätt. Ett av dem är en löpande, månadsvis uppföljning som ska ge bättre bild av hur Sigtuna uppfattas som destination. Genom att följa bland annat nöjdhet, besöksanledningar och framtida besöksintentioner ska arbetet bli mer faktabaserat och ge tydligare beslutsunderlag.

Parallellt inleds ett arbete med hållbar destinationsutveckling enligt Global Sustainable Tourism Councils internationella kriterier. Det innebär att frågor som miljö, kulturarv och lokal nytta ska vägas in mer systematiskt i utvecklingen av besöksnäringen.

Av Erik Karlsson

Comfort Hotel Arlanda utses till Comfort Hotel of the Year

Näringsliv Comfort Hotel Arlanda har återigen utsetts till Comfort Hotel of the Year under Strawberrys årliga Vinterkonferens, som hölls den 10–11 januari. Utmärkelsen delades ut inför tusentals medarbetare från hela Norden och är den tredje gången hotellet tar emot priset.

Minskad inrikestrafik påverkar Arlanda

Näringsliv Antalet resenärer på det svenska inrikesflyget har minskat kraftigt, vilket även märks på Arlanda, enligt en rapport från Transportstyrelsen. Jämfört med åren före 2019 har antalet passagerare nästan halverats.

Så här kan du spara pengar på dina dagliga utgifter

Partner Att hålla koll på sina dagliga utgifter är viktigt för att upprätthålla en stabil ekonomi. Genom att införa enkla sparstrategier kan du frigöra resurser för framtida behov. Dessa strategier är särskilt viktiga i dagens ekonomiska klimat.

Konkurserna ökade under 2025

Näringsliv Antalet konkurser i Sigtuna kommun ökade under 2025. Totalt gick 67 företag i konkurs, vilket är en uppgång med 16 procent jämfört med året innan.

EQT ny ägare till A-Train och Arlanda express

Näringsliv A-Train, som äger Arlandabanan och driver Arlanda express, får riskkapitalbolaget EQT som ny långsiktig ägare. Verksamheten fortsätter med fokus på pålitlig och hållbar tågtrafik mellan Stockholm och Arlanda flygplats.

Nu öppnar nomineringen till årets företagarpriser

Näringsliv Det är nu möjligt att nominera kandidater till årets företagarpriser i Sigtuna. Näringslivsorganisationen Företagarna har i över 25 år delat ut utmärkelsen Årets Företagare för att lyfta fram företagare som genom engagemang, handlingskraft och nytänkande fungerar som förebilder.

Klart med ny krog på Hamnplan

Näringsliv Nu är det klar med ny krog till Hamnplan. Tidigare i år avbröts planerna med en entreprenör. Men nu har kommunen meddelat att en ny aktör startar upp 2026.

Stark ökning av resandet via Arlanda i november

Näringsliv Resandet fortsatte att öka på Arlanda under november, enligt Swedavias månadsstatistik. Totalt reste drygt 1,8 miljoner passagerare via flygplatsen, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma månad förra året.

Fem konkurser under november

Näringsliv Under november registrerades fem konkurser i Sigtuna kommun. Bland de bolag som försattes i konkurs finns Legacy Bygg AB, som omsatte 6,8 miljoner kronor, samt HS1 Bemanning AB, Cedar Point AB, Firedev AB och Scandinavian Air Bridge AB.