Destination Sigtuna rekryterar ny kommunikationschef

Destination Sigtuna förstärker organisationen och rekryterar Kristina Pernevill som ny marknads- och kommunikationschef.

Pernevill kommer närmast från Stockholm Business Region och har lång erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete, bland annat från Svenska institutet.

Under sin karriär har Pernevill lett flera uppmärksammade satsningar, bland annat konceptet Welcome to Swiftholm, som belönades med Stora Kommunikationspriset 2025, samt digitala kampanjer kopplade till stora evenemang som Hockey-VM och internationella tech- och kultursatsningar.

På Destination Sigtuna kommer hon bland annat att arbeta med att vidareutveckla platsvarumärket och stärka kommunikation och marknadsföring i samarbete med lokala aktörer.

– Vi är glada över att få Kristina Pernevill till vårt team. Hennes erfarenhet och kreativa driv är ett starkt tillskott i vårt fortsatta arbete med att synliggöra Sigtuna som destination, säger Sylvia Nylin, vd på Destination Sigtuna.