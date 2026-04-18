Dessa prisades på företagargalan

Över hundra nomineringar kom in – nu är vinnarna i Företagarnas årliga utmärkelser i Sigtuna kommun utsedda. Priserna delades ut under en gala på fredagskvällen.

Årets företagare blev Annelie Molén från Tullsam AB. Företaget arbetar med tullhantering och hjälper andra bolag med import, export och rådgivning kopplat till internationell handel.

I kategorin årets unga företagare gick priset till Mikael Blomberg, som driver UppLås AB. Verksamheten har vuxit snabbt och erbjuder lås- och säkerhetslösningar till både privatpersoner och företag.

M29 Gruppen utsågs till årets hållbarhetsföretag. Det är ett socialt företag med verksamhet inom bland annat catering, fastighetsservice och logistik.

Priset för årets nyetablering gick till Steninge Brygga, en restaurangsatsning i den gamla lervarufabriken vid ångbåtsbryggan i Steninge.

Årets Sigtunaattraktion blev Stenladan, som lyfts fram som en mötesplats med både handel, mat och aktiviteter som lockar besökare.

Utmärkelserna arrangeras av Företagarna i samarbete med Sigtuna kommun och Handelsbanken. Juryn har bland annat tittat på företagens utveckling, hållbarhet och lokala engagemang vid bedömningen.