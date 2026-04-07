Dessa företag kan prisas

Finalisterna till årets företagspriser är klara. Priser delas ut i flera kategorier och vinnarna presenteras den 17 april på Hotell Kristina.

I kategorin Årets nyetablering finns tre finalister. En ny zoobutik på Stora gatan lyfts för att göra det enklare för djurägare att handla lokalt. Ett nystartat företag inom profil- och yrkeskläder nomineras för service och kundfokus. Även en satsning vid Steninge brygga är med, efter att ha utvecklat en miljö för mat och evenemang som lockar både invånare och besökare.

I kategorin Årets Sigtunaattraktion märks en mötesplats för hantverk, mat och småföretagande som lyfts för sin roll i det lokala näringslivet. Även Sigtuna museum är finalist, med fokus på att kombinera historia med upplevelser. Dessutom nomineras ett småskaligt destilleri som erbjuder både produktion och besöksverksamhet.

För Årets hållbarhetsföretag är tre aktörer vidare. Det handlar om ett företag inom socialt företagande, en industriverksamhet där hållbarhetsarbete genomsyrar organisationen samt ett hotell- och konferensföretag med lång erfarenhet av hållbarhetsarbete.

Vinnarna utses den 17 april klockan 16.30.