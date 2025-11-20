Demokratin gör kommunens beslut starkare

Efter avslöjanden i Uppdrag granskning står en sak klar: demokratin i vår kommun är långt ifrån självklar.

När makt utövas bakom stängda dörrar och beslut formas i slutna kretsar hotas förtroendet för hela det politiska systemet. Därför måste de politiska processerna i kommunstyrelsen vara helt transparenta och demokratiska – oavsett vilka partier som sitter i majoritet eller hur stora de är.

I en tid när misstro mot politiken växer behöver vi påminna oss om varför demokratin är så viktig, särskilt i kommunstyrelsen där många av de viktigaste besluten tas. När alla partier finns representerade får vi en större bredd av erfarenheter och värderingar. Det gör att besluten blir mer genomtänkta.

Det gäller också när majoriteten bildar samarbeten. Även om vissa partier är större än andra ska samarbetet ske på ett demokratiskt sätt. Ingen aktör bör köra över någon annan bara för att deras väljarstöd är större. Ett demokratiskt majoritetssamarbete bygger på respekt, transparens och att alla parter får möjlighet att påverka. Annars riskerar vi att makten koncentreras och att viktiga perspektiv går förlorade.

Demokratiska processer skapar dessutom transparens. När diskussioner, protokoll och argument finns öppet tillgängliga kan medborgare följa hur besluten växer fram. Det skapar förtroende, vilket är avgörande i en kommun där alla är beroende av att politiken fungerar.

Dessutom fungerar demokratin som ett skydd. Om bara ett parti eller en dominerande majoritet styr utan insyn eller motkraft ökar risken för maktmissbruk. När flera partier deltar, både i styret och i oppositionen, granskar de varandra, ställer frågor och håller processen hederlig. Det stärker rättssäkerheten och värnar om minoriteternas rätt att höras.

Efter Uppdrag granskning fick vi höra Olov Holst förklara att underlagen för kommunens största fastighetsaffär genom tiderna var så komplicerade att vi politiker ändå inte skulle förstå dem – och därför inte heller behövde få möjlighet att göra det. När han dessutom menar att ett ifrågasättande av underlagen ”inte skulle gynna kommunen” och på frågan om detta inte är själva kärnan i demokrati svarar: ”Ja, det kan man ju tycka,” blir problemet smärtsamt tydligt.

Just den inställningen visar varför vi måste fortsätta försvara ett politiskt system där flera röster får plats och där majoritetssamarbeten inte förvandlas till maktblock som stänger ute insyn och kritik. Demokratin i kommunstyrelsen – och i alla politiska forum – är inte en formalitet. Den är grundbulten i ett tryggt, öppet och fungerande samhälle.