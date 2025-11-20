Johan Stomberg & Gill BrodinFoto: Pressbild

Demokratin gör kommunens beslut starkare

Efter avslöjanden i Uppdrag granskning står en sak klar: demokratin i vår kommun är långt ifrån självklar.

När makt utövas bakom stängda dörrar och beslut formas i slutna kretsar hotas förtroendet för hela det politiska systemet. Därför måste de politiska processerna i kommunstyrelsen vara helt transparenta och demokratiska – oavsett vilka partier som sitter i majoritet eller hur stora de är.

I en tid när misstro mot politiken växer behöver vi påminna oss om varför demokratin är så viktig, särskilt i kommunstyrelsen där många av de viktigaste besluten tas. När alla partier finns representerade får vi en större bredd av erfarenheter och värderingar. Det gör att besluten blir mer genomtänkta.

Det gäller också när majoriteten bildar samarbeten. Även om vissa partier är större än andra ska samarbetet ske på ett demokratiskt sätt. Ingen aktör bör köra över någon annan bara för att deras väljarstöd är större. Ett demokratiskt majoritetssamarbete bygger på respekt, transparens och att alla parter får möjlighet att påverka. Annars riskerar vi att makten koncentreras och att viktiga perspektiv går förlorade.

Demokratiska processer skapar dessutom transparens. När diskussioner, protokoll och argument finns öppet tillgängliga kan medborgare följa hur besluten växer fram. Det skapar förtroende, vilket är avgörande i en kommun där alla är beroende av att politiken fungerar.

Dessutom fungerar demokratin som ett skydd. Om bara ett parti eller en dominerande majoritet styr utan insyn eller motkraft ökar risken för maktmissbruk. När flera partier deltar, både i styret och i oppositionen, granskar de varandra, ställer frågor och håller processen hederlig. Det stärker rättssäkerheten och värnar om minoriteternas rätt att höras.

Efter Uppdrag granskning fick vi höra Olov Holst förklara att underlagen för kommunens största fastighetsaffär genom tiderna var så komplicerade att vi politiker ändå inte skulle förstå dem – och därför inte heller behövde få möjlighet att göra det. När han dessutom menar att ett ifrågasättande av underlagen ”inte skulle gynna kommunen” och på frågan om detta inte är själva kärnan i demokrati svarar: ”Ja, det kan man ju tycka,” blir problemet smärtsamt tydligt.

Just den inställningen visar varför vi måste fortsätta försvara ett politiskt system där flera röster får plats och där majoritetssamarbeten inte förvandlas till maktblock som stänger ute insyn och kritik. Demokratin i kommunstyrelsen – och i alla politiska forum – är inte en formalitet. Den är grundbulten i ett tryggt, öppet och fungerande samhälle.

  • Johan Stomberg Gruppledare (C)
  • Gill Brodin (C)
Av redaktion@marsta.nu

slutreplik: Brandell blundar för verkligheten

Insändare Vad Tomas Brandell och Socialdemokraterna önskar är en sak, men att se till vad Socialstyrelsens brukarundersökning faktiskt mäter måste väl ändå vara det väsentliga. Faktum är att vi ser de bästa resultaten för särskilt boende på tio år.

Sigtuna kommun får toppbetyg av de äldre!

Insändare Kommunen ska leverera välfärd av högsta kvalitet och bemöta invånarna på allra bästa sätt. Det är vår ambition, det har kommunfullmäktige beslutat och det gäller i allra högsta grad i förhållande till kommunens äldre.

Dags att stoppa den moderata misskötseln av våra skattepengar

Insändare Åtta år med moderatstyre har gjort Sigtuna kommun till länets mest skuldsatta kommun, ungdomsarbetslösheten stiger och företagsklimatet är det sämsta på tjugofyra år. Men istället för att investera sig ur krisen väljer Moderaterna att krympa kommunkassan och kasta pengar i sjön.

Äntligen kollektivtrafik i egen regi – ett viktigt första steg

Insändare Tisdagen den 23 september klubbade trafiknämnden beslutet att Sigtuna- och Upplands-Väsbys bussavtal skulle övertas i egen regi. Det är ett historiskt beslut som vi i Vänsterpartiet i Sigtuna kommun varmt välkomnar. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om en kollektivtrafik i egen regi där vi har kontroll och rådighet över alla dess led och nu är vi äntligen på väg!

Stå upp för äldre kvinnors trygghet

Insändare När en kvinna i 90-årsåldern i Skåne nyligen utsattes för grovt våld blev det ännu en påminnelse om att även äldre kvinnor drabbas av dödligt våld i nära relationer. Samtidigt vet vi att våld och kränkningar också kan förekomma i äldreomsorgen.

Sigtunas kommuninvånare är inga labbråttor

Insändare Styret i Region Stockholm, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet, har kommit överens om att SL ska köra bussar i Sigtuna kommun i egen regi. Detta riskerar att göra vår busstrafik sämre och dyrare, med färre avgångar.

kyrkovalet

På söndag kan du och fem miljoner andra gå och rösta i kyrkovalet

Insändare Det spelar roll för hela samhället vad kyrkan säger och gör. Svenska kyrkan har över 20 000 anställda – det spelar roll vem som ansvarar för arbetsgivarfrågorna.Svenska kyrkan förvaltar stora mängder fastigheter och skog – det spelar roll vilken syn på miljön som beslutsfattarna har.

Glöm inte bort tillväxten i valprogrammet

Insändare Med ett år kvar till valet arbetar Sigtunas lokala partiavdelningar intensivt med sina valprogram. Fokus ligger ofta på väljarnära frågor som skola, vård, omsorg, badhus eller cykelvägar. Ambitionen är att erbjuda ett smörgåsbord av löften som väljarna tycker verkar tilltalande. Men utan en förståelse för tillväxt riskerar dessa löften att bli tomma ord.

Ditt engagemang behövs i lokalpolitiken

Insändare Avfallsdumpning i naturen, höga hyror, kriminalitet, brister i skolan… Vad upprör och engagerar just dig? Att lyfta sina åsikter vid fikabordet eller på sociala medier ligger nära till hands, men ditt engagemang behövs också i vår lokala demokrati!