Delad poäng när Gimo–Rosersberg spelade 2–2

23 apr kl. 07:56
Sport Märsta IK föll iden tredje omgången av Division 4 med 2-1 hemma mot Sunnersta2.
20 apr kl. 09:29
Sport Märsta IK tog en stabil seger mot Sirius 2 i helgens match, som slutade 3–1.
13 apr kl. 14:44
Sport Märsta IK fick nöja sig med 2–2 hemma mot Enköpings IS, trots ledning i slutet av matchen.
8 apr kl. 10:27
Nyheter Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande, har skickat en begäran om möte med Migrationsministern Johan Forsell (M).
11 mar kl. 10:56
Sport Haris Curovac från Märsta blir ny förbundschef för Upplands Fotbollförbund. Han tillträder tjänsten den 15 juni: - Jag är väldigt stolt och hedrad över att få ta över uppdraget att leda förbundet, säger Haris i ett uttalande.
10 jan kl. 08:12
Sport Daniel Söderberg från Märsta är klar för norska Odd. Den 28-årige mittfältaren ansluter från Sandvikens IF i Superettan och är nu på plats i Skien.
13 nov kl. 20:04
Sport På tisdagskvällen arrangerade Märsta IK i samarbete med RF-SISU Uppland utbildningen ”Ledare som lyssnar”.
8 nov kl. 10:56
Sport I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.
30 okt kl. 12:04
Sport Det blir spel i division 4 nästa säsong för Rosersbergs IK:s herrar.
11 okt kl. 18:21
Sport RIK vann sin match mot Alsike men var beroende av att Almunge skulle tappa poäng mot Almunge för att gå direkt upp i fyran.
11 okt kl. 08:03
Sport Barn från Sigtuna IF P/F-17 fick gå in med svenska och schweiziska landslaget i samband med fredagens VM-kval.
5 okt kl. 08:11
Sport Rosersbergs IK besegrade Enköping United med 4–2 i säsongens näst sista omgång. Segern innebär att Rosersberg fortfarande har chans att vinna serien inför avslutningen nästa helg.
29 sep kl. 07:29
Sport Märsta IK avslutade division 4-säsongen med att besegra Börje hemma på Midgårdsvallen. Matchen slutade 3–2 efter en dramatisk andra halvlek.
13 sep kl. 19:45
Sport Rosersbergs IK tog en tung seger i toppmötet borta mot Almunge och kliver därmed upp som ny serieledare i division 5. Laget toppar tabellen på målskillnad tillsammans med Enköpings IS.
9 sep kl. 13:22
Sport Förre sigtunabon Martin Qvarnmans Möller tar över FC Rosengård i Damallsvenskan. Han kommer närmast från ett uppdrag som tränare för U23-landslaget.
8 sep kl. 11:34
Sport Märsta IK besegrade Bälinge i söndags med 4-0.
6 sep kl. 08:42
Sport Rosersberg har etablerat sig som topplag i Division 5 och leder serien efter 14 omgångar men med en match mer spelad.
20 jul kl. 10:00
Sport Flera lokala lag har representerat Sigtuna kommun i årets Gothia Cup – världens största ungdomsturnering i fotboll – med blandade resultat men stort engagemang och internationella möten.
16 jul kl. 09:00
Sport Denna vecka samlas över 30 barn på Prästängarna i Sigtuna för att delta i "Hristocademy" – ett kostnadsfritt sommarläger med fokus på fotboll. Bakom initiativet står Jannis Hristofilopoulos, som även är tränare i Sigtuna IF och Skånela IF pojkar födda 2012.
19 jun kl. 08:49
Sport Märsta IK fortsätter sin starka formkurva i division 4. I helgens möte med Sunnersta 2 kom lagets fjärde raka seger efter 2–1 hemma på Midgårdsvallen.
15 jun kl. 21:14
Sport Märsta IK fortsätter sin starka form i division 4. På söndagen kom lagets tredje raka seger när man besegrade Heby med 2–0 på bortaplan.
7 jun kl. 10:44
Sport Märsta IK fortsätter sin uppåtgående formkurva i Division 4. På nationaldagen tog laget en viktig trepoängare när man besegrade Börje borta med 2–0.
2 jun kl. 06:42
Sport Märsta IK tog en efterlängtad seger i helgens match mot Procyon i Division 4 Uppland. Slutresultatet skrevs till 3–1 efter ett dramatiskt avslut där två mål på övertid säkrade tre poäng.