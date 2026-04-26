Lukas Makdesi svarade för kvitteringen mot Gimo på straff.Foto: Rosersbergs IK

Delad poäng när Gimo–Rosersberg spelade 2–2

Det blev oavgjort för Gimo–Rosersberg i division 4 efter 2–2 på bortaplan.

Hemmalaget tog kommandot direkt. Oskar Ivars gjorde 1–0 efter tio minuter och fyllde på till 2–0 strax före paus.

Efter vilan kom reduceringen genom Joakim Brolund i den 50:e minuten. Kort därefter fick Gimos Rasmus Helmefors en varning i en intensiv period av matchen.

Kvitteringen kom i den 62:a minuten när Lukas Makdesi satte 2–2 på straff.

Matchen slutade därmed oavgjord efter en svängig tillställning där lagen hade varsin halvlek. Rosers ligger mitt i tabellen med fyra poäng efter tre omgångar.

