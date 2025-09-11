deFACTO i Arlandastad stänger – Mercus Yrkeskläder tar över

Mercus Yrkeskläder tar över klassiska deFacto i Arlandastad som nu går i graven.

Efter mer än 25 år går den klassiska yrkesbutiken deFACTO i Arlandastad i graven. Sedan i maj drivs butiken på Kabelgatan 2 vidare av Mercus Yrkeskläder, som tagit över verksamheten från dotterbolaget.

Butiken har byggts om och erbjuder nu ett bredare sortiment, men med fortsatt fokus på personlig service. Mercus Yrkeskläder, som finns på elva orter i Sverige, är specialiserade på arbetskläder och tillhandahåller helhetslösningar för företag. deFACTO etablerades 1998 och blev 2019 en del av Swedol, som senare köptes upp av Momentum Group, numera Alligo. Genom Alligos struktur har verksamheten nu övergått i Mercus regi.