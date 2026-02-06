Debattörerna Lundqvist (S) och Brandell (S)

De äldre-äldre måste få bo kvar i kommunen

Från 2024 införde den borgerliga majoriteten i Sigtuna kommun ett system, där äldre kommuninvånare som behöver flytta till ett särskilt boende för äldre (säbo) visserligen erbjuds lägenhet i de fyra kommunala boendena Ärlinghem, Arhem, Ymer och Hemskogen, men också i 13 kontrakterade, privatdrivna säbon. Av dessa 13 finns 12 i andra kommuner och de ska ligga inom 3,5 mils avstånd från Märsta station.

En gammal kommuninvånare som kanske varit Sigtunabo hela sitt liv kan alltså hänvisas till alternativet att inför sin sista tid flytta bort från hemkommunen. Är behovet akut och det är det fullt på Ärlinghem, Arhem, Ymer, Hemskogen och det privata Silvertorget, så blir man mer eller mindre tvingad att flytta ut från hemkommunen.

Vid årsskiftet 2024/2025 hade kommunen på det här sättet placerat 19 av sina äldre-äldre i säbon utanför kommungränsen. Och trenden är att allt fler äldre-äldre hamnar i andra kommuner. Vi kan nu konstatera att antalet utflyttade äldre-äldre vid årsskiftet 2025/2026 var 32. Med de 13 privata, externa säbona har kommunen slutit avtal för tiden fram till 2027-03-31. Vid det laget kan det nog vara 50-60 äldre kommunbor som måst flytta i väg från Sigtuna.

Den borgerliga majoriteten vill nu gå längre. Man vill från 2027-04 01 öppna upp för att låta många fler säbo-företag – faktiskt alla som har lust – sluta avtal med kommunen om att ta emot äldre-äldre sigtunabor. Vid sitt sammanträde 2025-11-20 beslutade Vård- och omsorgsnämndens borgerliga majoritet att begära kommunfullmäktiges godkännande av detta upplägg, som alltså är öppet för alla omsorgsföretag som har lust.

Vi socialdemokrater i Vård- och omsorgsnämnden röstade emot detta. Och kommer att göra likadant när ärendet kommer upp i kommunfullmäktige. Vi menar att det bästa och mest ansvarsfulla sättet att tillgodose behovet av säbo-lägenheter är att i Sigtunahems regi bygga ytterligare säbon, som sen drivs i kommunens egen regi. Det är mera rätt och anständigt gentemot kommunens äldre-äldre och deras anhöriga. Det ger också bättre möjlighet till insyn och utveckling av utförandets kvalitet.

Vi lovar att om valresultatet 2026 ger oss möjlighet att politiskt leda kommunen, så kommer principen att vara att alla äldre-äldre ska ha möjlighet att på ålderns senhöst bo kvar i hemkommunen.

  • Thomas Brandell
    Gruppledare (S) i Vård- och omsorgsnämnden
  • David Lundqvist
    Ledamot (S) i Vård- och omsorgsnämnden
