De 20 mest skuldsatta i Sigtuna skyldiga 801 miljoner kronor

De 20 privatpersoner i Sigtuna kommun som har störst skulder hos Kronofogden är tillsammans skyldiga 801 miljoner kronor.

Vid årsskiftet hade de 20 mest skuldsatta personerna i Sigtuna kommun en samlad skuld på 801 miljoner kronor hos Kronofogden. Listan toppas av en 42-årig man som ensam stod för skulder på 319 miljoner kronor, enligt en sammanställning från Newsworthy.

Totalt var 2 519 invånare i Sigtuna kommun registrerade hos Kronofogden vid årsskiftet, med en sammanlagd skuld på 1,7 miljarder kronor. Det är en minskning med 65 personer, motsvarande tre procent, jämfört med året innan. Median­skulden i kommunen låg på omkring 138 000 kronor.

Skulderna är ojämnt fördelade. Av de 20 mest skuldsatta är åtta kvinnor. Den största skulden bland kvinnorna uppgick till 15 miljoner kronor och tillhör en 50-årig kvinna. Åtta personer på listan fanns inte med bland de mest skuldsatta i kommunen året innan.

Vid årsskiftet var cirka sex procent av Sigtunaborna över 18 år registrerade hos Kronofogden. Det är i nivå med Botkyrka, som har den högsta andelen skuldsatta i Stockholms län, medan Danderyd har den lägsta andelen med omkring en procent.

Av Erik Karlsson

Rosersbergaren Elin kan bli Årets VD

Näringsliv Elin Ingves Pyk från Rosersberg är nominerad till Årets VD 2025 i kategorin små företag. Hon är vd för Sevan och Sevan Hummus Factory, som har verksamhet i Rosersberg, och är en av tre finalister till utmärkelsen.

Comfort Hotel Arlanda utses till Comfort Hotel of the Year

Näringsliv Comfort Hotel Arlanda har återigen utsetts till Comfort Hotel of the Year under Strawberrys årliga Vinterkonferens, som hölls den 10–11 januari. Utmärkelsen delades ut inför tusentals medarbetare från hela Norden och är den tredje gången hotellet tar emot priset.

Minskad inrikestrafik påverkar Arlanda

Näringsliv Antalet resenärer på det svenska inrikesflyget har minskat kraftigt, vilket även märks på Arlanda, enligt en rapport från Transportstyrelsen. Jämfört med åren före 2019 har antalet passagerare nästan halverats.

Så här kan du spara pengar på dina dagliga utgifter

Partner Att hålla koll på sina dagliga utgifter är viktigt för att upprätthålla en stabil ekonomi. Genom att införa enkla sparstrategier kan du frigöra resurser för framtida behov. Dessa strategier är särskilt viktiga i dagens ekonomiska klimat.

Konkurserna ökade under 2025

Näringsliv Antalet konkurser i Sigtuna kommun ökade under 2025. Totalt gick 67 företag i konkurs, vilket är en uppgång med 16 procent jämfört med året innan.

EQT ny ägare till A-Train och Arlanda express

Näringsliv A-Train, som äger Arlandabanan och driver Arlanda express, får riskkapitalbolaget EQT som ny långsiktig ägare. Verksamheten fortsätter med fokus på pålitlig och hållbar tågtrafik mellan Stockholm och Arlanda flygplats.

Nu öppnar nomineringen till årets företagarpriser

Näringsliv Det är nu möjligt att nominera kandidater till årets företagarpriser i Sigtuna. Näringslivsorganisationen Företagarna har i över 25 år delat ut utmärkelsen Årets Företagare för att lyfta fram företagare som genom engagemang, handlingskraft och nytänkande fungerar som förebilder.

Klart med ny krog på Hamnplan

Näringsliv Nu är det klar med ny krog till Hamnplan. Tidigare i år avbröts planerna med en entreprenör. Men nu har kommunen meddelat att en ny aktör startar upp 2026.