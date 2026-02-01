De 20 mest skuldsatta i Sigtuna skyldiga 801 miljoner kronor

De 20 privatpersoner i Sigtuna kommun som har störst skulder hos Kronofogden är tillsammans skyldiga 801 miljoner kronor.

Vid årsskiftet hade de 20 mest skuldsatta personerna i Sigtuna kommun en samlad skuld på 801 miljoner kronor hos Kronofogden. Listan toppas av en 42-årig man som ensam stod för skulder på 319 miljoner kronor, enligt en sammanställning från Newsworthy.

Totalt var 2 519 invånare i Sigtuna kommun registrerade hos Kronofogden vid årsskiftet, med en sammanlagd skuld på 1,7 miljarder kronor. Det är en minskning med 65 personer, motsvarande tre procent, jämfört med året innan. Median­skulden i kommunen låg på omkring 138 000 kronor.

Skulderna är ojämnt fördelade. Av de 20 mest skuldsatta är åtta kvinnor. Den största skulden bland kvinnorna uppgick till 15 miljoner kronor och tillhör en 50-årig kvinna. Åtta personer på listan fanns inte med bland de mest skuldsatta i kommunen året innan.

Vid årsskiftet var cirka sex procent av Sigtunaborna över 18 år registrerade hos Kronofogden. Det är i nivå med Botkyrka, som har den högsta andelen skuldsatta i Stockholms län, medan Danderyd har den lägsta andelen med omkring en procent.