Daniel Söderberg klar för Odd

Daniel Söderberg från Märsta är klar för norska Odd. Den 28-årige mittfältaren ansluter från Sandvikens IF i Superettan och är nu på plats i Skien.

Söderberg är fostrad i Märsta IK och har under flera säsonger varit en central spelare i Sandviken, där han varit med på resan upp till Superettan och på att etablera klubben i serien.

– Det känns fantastiskt att vara här. Jag har sett fram emot detta sedan det blev aktuellt. När jag förstod att Odd var intresserade läste jag på om klubben och fick snabbt ett väldigt gott intryck. Kombinationen av klubbens historia och tydliga ambitioner för framtiden gjorde att detta kändes helt rätt, säger Söderberg.

Inför övergången tog han tid på sig att sätta sig in i klubbens verksamhet.

– Allt jag har hört, läst och fått ta del av i dialogen med klubben har varit positivt. Det känns både rätt och spännande att komma hit, säger han.

Tiden i Sandviken beskriver han som utvecklande.

– Tiden i Sandviken har varit väldigt bra. Jag har varit med på resan upp till Superettan och på att etablera klubben där. Det har varit fyra lärorika år där jag haft en tydlig roll i laget. Samtidigt kände jag att det var rätt tidpunkt för en ny utmaning och ett miljöombyte, och det är därför jag är här nu.

På planen beskriver Söderberg sig själv som en fysisk och arbetsvillig mittfältare.

– Jag är stark i duellspelet, bra i luften och bekväm med bollen, både i korta och långa passningar. Samtidigt är jag mån om att bidra till ett bra träningsklimat och en professionell vardag, säger han.

Med sina 28 år kommer Söderberg in med erfarenhet som han vill bidra med, både på och utanför planen.

– Jag ser mig som en pådrivare, särskilt på träningsfältet. Jag vill bidra till att alla drar åt samma håll och vara med och skapa en bra miljö i gruppen.

Ambitionerna i Odd är tydliga.

– Vi ska vara ett topplag. Personligen vill jag vara en startspelare och bidra så mycket som möjligt till att vi når våra mål.

Daniel Söderberg har nu anslutit till Odd och förbereder sig för kommande säsong i norsk fotboll.