Daniel Söderberg är klar för norska OddFoto: Odd

Daniel Söderberg klar för Odd

Daniel Söderberg från Märsta är klar för norska Odd. Den 28-årige mittfältaren ansluter från Sandvikens IF i Superettan och är nu på plats i Skien.

Söderberg är fostrad i Märsta IK och har under flera säsonger varit en central spelare i Sandviken, där han varit med på resan upp till Superettan och på att etablera klubben i serien.
– Det känns fantastiskt att vara här. Jag har sett fram emot detta sedan det blev aktuellt. När jag förstod att Odd var intresserade läste jag på om klubben och fick snabbt ett väldigt gott intryck. Kombinationen av klubbens historia och tydliga ambitioner för framtiden gjorde att detta kändes helt rätt, säger Söderberg.

Inför övergången tog han tid på sig att sätta sig in i klubbens verksamhet.
– Allt jag har hört, läst och fått ta del av i dialogen med klubben har varit positivt. Det känns både rätt och spännande att komma hit, säger han.

Tiden i Sandviken beskriver han som utvecklande.
– Tiden i Sandviken har varit väldigt bra. Jag har varit med på resan upp till Superettan och på att etablera klubben där. Det har varit fyra lärorika år där jag haft en tydlig roll i laget. Samtidigt kände jag att det var rätt tidpunkt för en ny utmaning och ett miljöombyte, och det är därför jag är här nu.

På planen beskriver Söderberg sig själv som en fysisk och arbetsvillig mittfältare.
– Jag är stark i duellspelet, bra i luften och bekväm med bollen, både i korta och långa passningar. Samtidigt är jag mån om att bidra till ett bra träningsklimat och en professionell vardag, säger han.

Med sina 28 år kommer Söderberg in med erfarenhet som han vill bidra med, både på och utanför planen.
– Jag ser mig som en pådrivare, särskilt på träningsfältet. Jag vill bidra till att alla drar åt samma håll och vara med och skapa en bra miljö i gruppen.

Ambitionerna i Odd är tydliga.
– Vi ska vara ett topplag. Personligen vill jag vara en startspelare och bidra så mycket som möjligt till att vi når våra mål.

Daniel Söderberg har nu anslutit till Odd och förbereder sig för kommande säsong i norsk fotboll.

Av Erik Karlsson
EXTRA

Gustaf Berglund uttagen till OS

skidor Längdåkaren Gustaf Berglund är uttagen till Sveriges OS-trupp inför vinter-OS i Milano Cortina 2026. Berglund är född i Dalarna, uppvuxen i Sigtuna och tävlar i dag för IFK Mora. För honom blir det OS-debut.

damallsvenskan

Förlust för Skånela mot Lugi

Handboll Skånela IF:s damlag förlorade bortamatchen mot LUGI under Trettondagen. Matchen spelades i Lund och slutade 38–27 till hemmalaget, efter 19–9 i paus.

herrallsvenskan

Skånela utklassade serieledaren

Handboll Skånela vann klart mot Lugi med 39–27 när Allsvenskan startade om på söndagen. Gästerna vände underläge till pausledning och kontrollerade sedan matchen i andra halvlek.

Skånela IF P14 klara för steg 3A i USM

Handboll Skånela IF:s pojkar 14 är klara för nästa omgång i USM efter två segrar under helgen. Laget säkrade avancemanget redan på lördagen och går in i steg 3A som ett av de topprankade lagen.

EXTRA

Kim Taekwondo tog tre SM-guld i Linköping

kampsport SM i taekwondo avgjordes i går i Linköping och Kim Taekwondo deltog med sex tävlande. Klubben tog totalt tre guld och två brons i årets sista rankingtävling inför landslagssäsongen 2026.

damallsvenskan

Skånela föll hemma mot Ystad

Handboll Skånela IF föll hemma mot Ystads IF HF i damernas Allsvenska möte den 29 november, där gästerna drog ifrån tidigt och vann med 35–28 efter 20–13 i paus.

SM i BMX avgörs i Märsta 2026

Cykel Svenska Cykelförbundet har beslutat att SM i BMX 2026 ska arrangeras i Märsta. Beslutet togs i samband med ett omfattande styrelsemöte där flera nationella mästerskap för kommande år fördelades.

Fyra judoutövare från kommunen tog medaljer på RM

kampsport Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.