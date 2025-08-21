Dålig politik ger för få sommarjobb

I sommar har endast 121 ungdomar i gymnasieåldern fått sommarjobb via kommunen. Totalt finns det ca 2700 ungdomar i åldern 16-19 år och en stor andel av dem har gått arbetslösa hela sommaren. Det är sorgligt.

Det är direkt beklämmande att den moderatledda kommunledningen inte förstår vikten av att ungdomar får möjlighet till en första rad på CV.t och möjlighet att få tjäna lite egna pengar. Många andra kommuner gör precis tvärtom i dessa tuffa ekonomiska tider – de har växlat upp och förmedlar fler sommarjobb än tidigare.

Upplands Väsby, en kommun av ungefär samma storlek som Sigtuna, erbjöd sommaren 2025 över 400 sommarjobb. I Stockholms stad förmedlades runt 9500 sommarjobb till stadens ungdomar vilket motsvarar nästan 20% av alla i åldern 15–19 år. Här i Sigtuna fick endast 121 ungdomar chansen via kommunen, det vill säga 4 % procent av våra elever i årskurs 9 och 1, 2, 3 på gymnasiet. Skillnaden talar sitt tydliga språk.

Ungdomsarbetslösheten i Sigtuna kommun ligger redan på 8,1 procent. Att ha ett sommarjobb är ofta avgörande för att senare kunna få en fast anställning. Trots detta gör kommunen det ännu svårare för unga. De få jobb som förmedlas är endast avsedda för elever i årkurs 2 på gymnasiet.

Dessutom krävs godkända betyg i svenska och matematik. Något Sigtuna kommun är ganska ensamma om i Sverige. Oss veterligen är det bara moderatstyrda Växjö kommun som har samma krav. Den obligatoriska CV-kursen är något vi dock ser positivt på.

I vår skuggbudget för 2025 presenterade vi en sommarjobbssatsning där resurser avsattes för att alla elever i årskurs 9 samt årskurs 1–3 på gymnasiet skulle garanteras ett kommunalt sommarjobb, om de inte lyckades ordna ett själva. Med vår barn- och ungdomspolitik får kommunens unga en bättre start i livet. Sommarjobben är bara en av flera viktiga pusselbitar, men de kan vara helt avgörande för att ungdomar ska känna framtidstro, självkänsla och få en fot in på arbetsmarknaden.

Vår politik är tydlig: varje ung människa som vill arbeta ska få chansen. Det är en investering i både deras och kommunens framtid.