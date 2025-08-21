Axelsson, Karakaya och KhattabFoto: Socialdemokraterna

Dålig politik ger för få sommarjobb

I sommar har endast 121 ungdomar i gymnasieåldern fått sommarjobb via kommunen. Totalt finns det ca 2700 ungdomar i åldern 16-19 år och en stor andel av dem har gått arbetslösa hela sommaren. Det är sorgligt.

Det är direkt beklämmande att den moderatledda kommunledningen inte förstår vikten av att ungdomar får möjlighet till en första rad på CV.t och möjlighet att få tjäna lite egna pengar. Många andra kommuner gör precis tvärtom i dessa tuffa ekonomiska tider – de har växlat upp och förmedlar fler sommarjobb än tidigare.

Upplands Väsby, en kommun av ungefär samma storlek som Sigtuna, erbjöd sommaren 2025 över 400 sommarjobb. I Stockholms stad förmedlades runt 9500 sommarjobb till stadens ungdomar vilket motsvarar nästan 20% av alla i åldern 15–19 år. Här i Sigtuna fick endast 121 ungdomar chansen via kommunen, det vill säga 4 % procent av våra elever i årskurs 9 och 1, 2, 3 på gymnasiet. Skillnaden talar sitt tydliga språk.

Ungdomsarbetslösheten i Sigtuna kommun ligger redan på 8,1 procent. Att ha ett sommarjobb är ofta avgörande för att senare kunna få en fast anställning. Trots detta gör kommunen det ännu svårare för unga. De få jobb som förmedlas är endast avsedda för elever i årkurs 2 på gymnasiet.

Dessutom krävs godkända betyg i svenska och matematik. Något Sigtuna kommun är ganska ensamma om i Sverige. Oss veterligen är det bara moderatstyrda Växjö kommun som har samma krav. Den obligatoriska CV-kursen är något vi dock ser positivt på.

I vår skuggbudget för 2025 presenterade vi en sommarjobbssatsning där resurser avsattes för att alla elever i årskurs 9 samt årskurs 1–3 på gymnasiet skulle garanteras ett kommunalt sommarjobb, om de inte lyckades ordna ett själva. Med vår barn- och ungdomspolitik får kommunens unga en bättre start i livet. Sommarjobben är bara en av flera viktiga pusselbitar, men de kan vara helt avgörande för att ungdomar ska känna framtidstro, självkänsla och få en fot in på arbetsmarknaden.

Vår politik är tydlig: varje ung människa som vill arbeta ska få chansen. Det är en investering i både deras och kommunens framtid.

  • Marie Axelsson (S), oppositionsråd
  • Emel Karakaya (S), 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden
  • Noor Khattab, ordförande (SSU Sigtuna)
Av redaktion@marsta.nu
redaktion@marsta.nu

Skolan är viktigast för Liberalerna

Debatt Nu fylls våra skolor återigen med förväntansfulla barn. Här ska nya drömmar födas, klassresor startas och vår gemensamma framtid formas. För Liberalerna är det självklart att allt börjar med en riktigt bra skola – och arbetet sker både nationellt och lokalt här i Sigtuna kommun.

Sverigekortet gör resande tillgängligt för fler

Debatt Sommarsverige bjuder på något för alla. Från Ystad till Haparanda, från Stockholm till Göteborg kryllar det av smultronställen med natur, kultur och allt däremellan. Många svenskar vill se sig om i vårt vackra land - men höga priser på bussar och tåg gör möjligheterna begränsade för många.

Ingen ska lämnas ensam i hederns skugga

Debatt Sommarlovet ska vara en tid av frihet, inte en period av oro och rädsla. Ändå förs varje år barn och unga från Sverige för att könsstympas eller giftas bort mot sin vilja. Vissa återvänder aldrig till skolstarten.

Den moderatledda kommunledningen blundar för ungdomarnas verklighet!

Debatt Den moderatledda kommunledningen blundar för ungdomarnas verklighet! Unga i Sigtuna kommun har idag svårt att få jobb. Men istället för att agera väljer den moderatledda kommunledningen att blunda för verkligheten genom att prioritera skattesänkningar före våra ungdomars framtid. Vi vill istället införa en sommarjobbsgaranti för samtliga ungdomar i årskurs nio och på gymnasiet.

Arlandautredaren – Norman – har både rätt och fel!

Debatt Helt rätt har han när det gäller att förhandla bort stationsavgiften på 149:- till A-train som omöjliggör resande för de flera tusental som arbetar dagligen på själva flygplatsen, andra flygrelaterade jobb eller andra verksamheter inom det vidare Arlandaområdet.

repliken: Inga äldre flyttas – om de inte själva väljer det

Debatt Thomas Brandell (S) och David Lundqvist (S) frågar om ännu fler äldre ska flyttas från Sigtuna till andra kommuner. Låt oss vara tydliga. Vi flyttar inga äldre till andra kommuner och vi tvingar inte någon att mot sin vilja flytta från Sigtuna. Att påstå något sådant är insinuant. Brandell (S) och Lundqvist (S), båda ledamöter i vård- och omsorgsnämnden, borde veta bättre.

Barnens trygghet till lägstbjudande

Debatt Arbetarklassen får samhället att fungera. Vi kör bussarna, vårdar de sjuka, bygger vägar och så mycket, mycket mer. Ändå lyssnar ingen när de viktiga besluten ska tas. Det finns ingen fungerande dialog med facken i dag och därför måste politikerna börja stå till svars för sina beslut.

Klimatfrågan kräver samarbete – inte isolering

Debatt Den M-SD-KD-SFS styrda majoriteten i Sigtuna kommun har beslutat att kommunen ska lämna Sveriges Ekokommuner – världens äldsta kommunnätverk för hållbar utveckling som i tre decennier samlat över 80 kommuner för gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och utveckling. Ett nätverk som möjliggör konkret samverkan för att möta en av vår tids största utmaningar.

Europadagen är en påminnelse om att frihet inte är gratis

Debatt Den 9 maj firas Europadagen – ett tillfälle att uppmärksamma den fred, frihet och demokrati som Europasamarbetet byggts på sedan andra världskriget. För oss liberaler är EU långt mer än byråkrati i Bryssel – det är en livlina för Europasamarbete, solidaritet och säkerhet.

Starkt stöd kräver rätt modell

Debatt Det finns mycket att undra om hur den nya fördelningsmodellen för förskolor och grundskolor påverkar respektive enheters möjlighet att nå sina mål. Majoritetens löfte om att den ska utvärderas och vid behov justeras välkomnas, det kommer vi bevaka noga. Den överskuggande orsaken till förändringen var att stärka grundfinansieringen, något man kan göra även utan att minska på den socio-ekonomiska ersättningen.

Den nya modellen stärker stödet

Debatt Vi håller med Socialdemokraterna (S) om att det krävs krafttag i politiken för att klara skolans kompensatoriska uppdrag. Och det är precis det vi tar när vi ifrågasätter gamla modeller och tar in expertis för att forma en ny och mer träffsäker resursfördelningsmodell.

Säkrare bedömning för rätt stöd

Debatt I slutet av 2024 beslutades det att ändra det kommunala stödet till förskolor och grundskolor från januari 2025. Den nya modellen för resursfördelning togs fram av ett konsultbolag på uppdrag av den sittande majoriteten.

M-SD-styret vill exploatera naturområde vid Aspvägen

Debatt Moderaterna, Sverigedemokraterna och Samling för Sigtuna vill ge grönt ljus för 50 villor i naturområdet norr om Aspvägen i Märsta. Återigen ignorerar det politiska styret både kompetensen i kommunens egen förvaltning och kommuninvånarnas behov och åsikter.

repliken: Valfrihet ger kvalitet och långsiktig hållbarhet

Debatt David Lundqvist (S) inleder sin fråga om vårdbolagen i Sigtuna kommun med att hänvisa till maktskiftet 2017. Det vill säga då Kristdemokraterna (KD) tillsammans med Moderaterna (M) med flera under pågående mandatperiod fick kliva in och ta ansvar efter Socialdemokraternas kollapsade styre.

Nöjda med bolagsvinsterna från äldreomsorgen, M, KD, SfS och SD?

Debatt Fram till maktskiftet hösten 2017 gick Sigtuna kommun in för att sköta vård- och omsorgsverksamheten i egen regi. Äldre-, LSS- och socialpsykiatriomsorgen sköttes av kommunförvaltningens egna enheter. Sen har aktiebolag tagits in som utförare. Är M, KD, SfS och SD nöjda med dessa bolags vinstuttag?

Kommuner har ett ansvar för ett tryggare samhälle

Debatt Brottsligheten och den upplevda otryggheten är ett stort problem för företagen i Stockholms län. Nästan fyra av tio stockholmsföretag uppger att de har utsatts för brott under de senaste 12 månaderna. Dessa brott orsakar inte bara stora ekonomiska förluster utan leder också till otrygghet för personal och kunder. I Sigtuna uppger 60 procent av företagen att de önskar att kommunen prioriterar arbetet med min minskad brottslighet och ökad trygghet för att förbättra det lokala företagsklimatet.

