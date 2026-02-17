Dags för fettisdagen – många val för den som vill ha en semla

Under tisdagen är det fettisdagen och i kommunen finns flera alternativ för den som vill köpa en semla av god kvalitet.

Fettisdagen firas runt om i landet och även i kommunen märks intresset för semlor. Flera lokala kaféer erbjuder egna varianter inför dagen. Bland annat har Café Valvet, Tant Brun, Pelle & Marie och Balders Bröd semlor i sitt sortiment.

Det går också att köpa semlor i livsmedelsbutikerna. Både Coop och ICA i Märsta tillverkar egna semlor inför dagen. Fettisdagen infaller i år den 17 februari och markerar, enligt tradition, sista dagen före fastan i den kristna kalendern.