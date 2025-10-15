Dags att stoppa den moderata misskötseln av våra skattepengar

Åtta år med moderatstyre har gjort Sigtuna kommun till länets mest skuldsatta kommun, ungdomsarbetslösheten stiger och företagsklimatet är det sämsta på tjugofyra år. Men istället för att investera sig ur krisen väljer Moderaterna att krympa kommunkassan och kasta pengar i sjön.

När det moderatledda AB Sigtunahem beslutade att bygga nya dyra bostäder valde man medvetet bort möjligheten att använda sig av det statliga investeringsstödet som då fanns. Stödet var utformat för att pressa ner kostnaderna så att nybyggnation inte skulle bli alltför dyrt. Istället har man fått skyhöga hyror, tomma lägenheter och en kommunkoncern med kraftigt ökad skuldsättning.

Mitt i en lågkonjunktur krymper man också kommunkassan genom skattesänkningar för cirka 66 miljoner kronor på två år. Detta sker samtidigt som man tvingar välfärdsverksamheterna att skära ner år efter år, trots att de skriker efter resurser. Moderaterna lyckas alltså med konststycket att urholka kommunens ekonomi, försvaga välfärden och minska reformutrymmet på en och samma gång.

Vi har i flera år föreslagit konkreta åtgärder för att vända utvecklingen. Sigtuna kommun ligger sist i länet när det gäller sysselsättningen hos ungdomar mellan 16 och 24 år. Det vill säga, ungdomar som varken går på gymnasiet eller har ett arbete. Därför har vi föreslagit att införa en sommarjobbsgaranti för elever i årskurs 9 och på gymnasiet, gratis truckkortsutbildning, fler studie- och yrkesvägledare i skolorna och en utökning av det kommunala aktivitetsansvaret. Den samlade kostnaden för dessa åtgärder blir 14 miljoner kronor och är välinvesterade pengar.

Hade Moderaterna struntat i skattesänkningen hade pengarna också räckt till fler kraftfulla reformer som tacklar kommunens största utmaningar. Våra förslag är att stärka skolan med ett tvålärarsystem i lågstadiet och att öka lärarbehörigheten för att fler ska gå ur årskurs nio med fullständiga betyg. Ge våra äldre en meningsfull vardag genom aktivitetsvärdar på kommunens äldreboenden och en boendegaranti för de som fyllt 85 år.

Slutligen vill vi satsa på föreningslivet genom en nolltaxa för ungdomsföreningar och gratis idrottsskola efter skoltid.

Det spelar roll vem som styr brukar Moderaterna säga. Vi håller med. Man kan inte missköta ekonomin och blunda för kommunens utmaningar mitt i en lågkonjunktur. Vi socialdemokrater vill stoppa moderaternas misskötsel och ta ansvar genom att varenda skattekrona går dit den ska. Till skolan, äldreomsorgen och fritidsverksamheter för barn och unga. Till investeringar som skapar jobb, trygghet och framtidstro.