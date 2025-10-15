Marie Axelsson (S)Foto: Socialdemokraterna

Dags att stoppa den moderata misskötseln av våra skattepengar

Åtta år med moderatstyre har gjort Sigtuna kommun till länets mest skuldsatta kommun, ungdomsarbetslösheten stiger och företagsklimatet är det sämsta på tjugofyra år. Men istället för att investera sig ur krisen väljer Moderaterna att krympa kommunkassan och kasta pengar i sjön.

När det moderatledda AB Sigtunahem beslutade att bygga nya dyra bostäder valde man medvetet bort möjligheten att använda sig av det statliga investeringsstödet som då fanns. Stödet var utformat för att pressa ner kostnaderna så att nybyggnation inte skulle bli alltför dyrt. Istället har man fått skyhöga hyror, tomma lägenheter och en kommunkoncern med kraftigt ökad skuldsättning.

Mitt i en lågkonjunktur krymper man också kommunkassan genom skattesänkningar för cirka 66 miljoner kronor på två år. Detta sker samtidigt som man tvingar välfärdsverksamheterna att skära ner år efter år, trots att de skriker efter resurser. Moderaterna lyckas alltså med konststycket att urholka kommunens ekonomi, försvaga välfärden och minska reformutrymmet på en och samma gång.

Vi har i flera år föreslagit konkreta åtgärder för att vända utvecklingen. Sigtuna kommun ligger sist i länet när det gäller sysselsättningen hos ungdomar mellan 16 och 24 år. Det vill säga, ungdomar som varken går på gymnasiet eller har ett arbete. Därför har vi föreslagit att införa en sommarjobbsgaranti för elever i årskurs 9 och på gymnasiet, gratis truckkortsutbildning, fler studie- och yrkesvägledare i skolorna och en utökning av det kommunala aktivitetsansvaret. Den samlade kostnaden för dessa åtgärder blir 14 miljoner kronor och är välinvesterade pengar.

Hade Moderaterna struntat i skattesänkningen hade pengarna också räckt till fler kraftfulla reformer som tacklar kommunens största utmaningar. Våra förslag är att stärka skolan med ett tvålärarsystem i lågstadiet och att öka lärarbehörigheten för att fler ska gå ur årskurs nio med fullständiga betyg. Ge våra äldre en meningsfull vardag genom aktivitetsvärdar på kommunens äldreboenden och en boendegaranti för de som fyllt 85 år.

Slutligen vill vi satsa på föreningslivet genom en nolltaxa för ungdomsföreningar och gratis idrottsskola efter skoltid.
Det spelar roll vem som styr brukar Moderaterna säga. Vi håller med. Man kan inte missköta ekonomin och blunda för kommunens utmaningar mitt i en lågkonjunktur. Vi socialdemokrater vill stoppa moderaternas misskötsel och ta ansvar genom att varenda skattekrona går dit den ska. Till skolan, äldreomsorgen och fritidsverksamheter för barn och unga. Till investeringar som skapar jobb, trygghet och framtidstro.

  • Marie Axelsson Oppositionsråd (S)
Av redaktion@marsta.nu

Äntligen kollektivtrafik i egen regi – ett viktigt första steg

Insändare Tisdagen den 23 september klubbade trafiknämnden beslutet att Sigtuna- och Upplands-Väsbys bussavtal skulle övertas i egen regi. Det är ett historiskt beslut som vi i Vänsterpartiet i Sigtuna kommun varmt välkomnar. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om en kollektivtrafik i egen regi där vi har kontroll och rådighet över alla dess led och nu är vi äntligen på väg!

Stå upp för äldre kvinnors trygghet

Insändare När en kvinna i 90-årsåldern i Skåne nyligen utsattes för grovt våld blev det ännu en påminnelse om att även äldre kvinnor drabbas av dödligt våld i nära relationer. Samtidigt vet vi att våld och kränkningar också kan förekomma i äldreomsorgen.

Sigtunas kommuninvånare är inga labbråttor

Insändare Styret i Region Stockholm, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet, har kommit överens om att SL ska köra bussar i Sigtuna kommun i egen regi. Detta riskerar att göra vår busstrafik sämre och dyrare, med färre avgångar.

kyrkovalet

På söndag kan du och fem miljoner andra gå och rösta i kyrkovalet

Insändare Det spelar roll för hela samhället vad kyrkan säger och gör. Svenska kyrkan har över 20 000 anställda – det spelar roll vem som ansvarar för arbetsgivarfrågorna.Svenska kyrkan förvaltar stora mängder fastigheter och skog – det spelar roll vilken syn på miljön som beslutsfattarna har.

Glöm inte bort tillväxten i valprogrammet

Insändare Med ett år kvar till valet arbetar Sigtunas lokala partiavdelningar intensivt med sina valprogram. Fokus ligger ofta på väljarnära frågor som skola, vård, omsorg, badhus eller cykelvägar. Ambitionen är att erbjuda ett smörgåsbord av löften som väljarna tycker verkar tilltalande. Men utan en förståelse för tillväxt riskerar dessa löften att bli tomma ord.

Ditt engagemang behövs i lokalpolitiken

Insändare Avfallsdumpning i naturen, höga hyror, kriminalitet, brister i skolan… Vad upprör och engagerar just dig? Att lyfta sina åsikter vid fikabordet eller på sociala medier ligger nära till hands, men ditt engagemang behövs också i vår lokala demokrati!

Dålig politik ger för få sommarjobb

Insändare I sommar har endast 121 ungdomar i gymnasieåldern fått sommarjobb via kommunen. Totalt finns det ca 2700 ungdomar i åldern 16-19 år och en stor andel av dem har gått arbetslösa hela sommaren. Det är sorgligt.

Skolan är viktigast för Liberalerna

Insändare Nu fylls våra skolor återigen med förväntansfulla barn. Här ska nya drömmar födas, klassresor startas och vår gemensamma framtid formas. För Liberalerna är det självklart att allt börjar med en riktigt bra skola – och arbetet sker både nationellt och lokalt här i Sigtuna kommun.

Sverigekortet gör resande tillgängligt för fler

Insändare Sommarsverige bjuder på något för alla. Från Ystad till Haparanda, från Stockholm till Göteborg kryllar det av smultronställen med natur, kultur och allt däremellan. Många svenskar vill se sig om i vårt vackra land - men höga priser på bussar och tåg gör möjligheterna begränsade för många.

Ingen ska lämnas ensam i hederns skugga

Insändare Sommarlovet ska vara en tid av frihet, inte en period av oro och rädsla. Ändå förs varje år barn och unga från Sverige för att könsstympas eller giftas bort mot sin vilja. Vissa återvänder aldrig till skolstarten.

Den moderatledda kommunledningen blundar för ungdomarnas verklighet!

Insändare Den moderatledda kommunledningen blundar för ungdomarnas verklighet! Unga i Sigtuna kommun har idag svårt att få jobb. Men istället för att agera väljer den moderatledda kommunledningen att blunda för verkligheten genom att prioritera skattesänkningar före våra ungdomars framtid. Vi vill istället införa en sommarjobbsgaranti för samtliga ungdomar i årskurs nio och på gymnasiet.

Arlandautredaren – Norman – har både rätt och fel!

Insändare Helt rätt har han när det gäller att förhandla bort stationsavgiften på 149:- till A-train som omöjliggör resande för de flera tusental som arbetar dagligen på själva flygplatsen, andra flygrelaterade jobb eller andra verksamheter inom det vidare Arlandaområdet.