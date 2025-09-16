Dags att nominera till Arkitekturpriset

Nu kan invånare, företag och föreningar lämna in förslag till årets arkitekturpris i Sigtuna kommun. Priset delas ut för att uppmärksamma byggnader och platser som bidrar till en god livsmiljö och stimulerar samtalet om arkitektur.
Förra året gick utmärkelsen till den nya brandstationen vid Tullen. I år kan nomineringar göras för allt från ny- och tillbyggnader till gestaltning av parker, torg eller varsamma ombyggnader. Byggnaden eller platsen ska vara färdigställd under de senaste tre åren.
Alla kan skicka in förslag under nomineringsperioden. Därefter väljer en beredningsgrupp ut tre kandidater som går vidare till juryn. Vinnaren utses av juryn, där även samhällsbyggnadsutskottet ingår, och presenteras under hösten 2025. Syftet med arkitekturpriset är att inspirera och öka intresset för hur arkitektur påverkar vardagen för alla som bor i kommunen.
Nyheter Under årets första halvår berördes sex barn av vräkningar i Sigtuna kommun. Fyra ärenden registrerades hos Kronofogden, där sex barn var folkbokförda på de aktuella adresserna. Ytterligare två barn, som inte var skrivna där, påverkades också.
Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i både Stockholm och Uppsala län, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll den 10 september klockan 17.00 fram till natten mot torsdag klockan 03.00.
Notiser Ett medborgarförslag om att anlägga en cirkulationsplats där Märstavägen ansluter till väg 263 kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Förslaget anses dock besvarat eftersom kommunen inte har rådighet över väg 263, som är Trafikverkets ansvar.