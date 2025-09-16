Dags att nominera till Arkitekturpriset

Nu kan invånare, företag och föreningar lämna in förslag till årets arkitekturpris i Sigtuna kommun. Priset delas ut för att uppmärksamma byggnader och platser som bidrar till en god livsmiljö och stimulerar samtalet om arkitektur.

Förra året gick utmärkelsen till den nya brandstationen vid Tullen. I år kan nomineringar göras för allt från ny- och tillbyggnader till gestaltning av parker, torg eller varsamma ombyggnader. Byggnaden eller platsen ska vara färdigställd under de senaste tre åren.

Alla kan skicka in förslag under nomineringsperioden. Därefter väljer en beredningsgrupp ut tre kandidater som går vidare till juryn. Vinnaren utses av juryn, där även samhällsbyggnadsutskottet ingår, och presenteras under hösten 2025. Syftet med arkitekturpriset är att inspirera och öka intresset för hur arkitektur påverkar vardagen för alla som bor i kommunen.