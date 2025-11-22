Leo Ahmed (V)Foto: Pressbild

Dags att återbygga förtroendet – de ansvariga politiker i Sigtuna måste göra rätt för sig!

Uppdrag Granskning har nyligen avslöjat allvarliga brister i hur Sigtuna kommun har hanterat sitt ansvar gentemot invånarna.

Det handlar inte om små övertramp eller enstaka misstag, det handlar om systematiska fel där skattebetalarnas pengar har hanterats på ett sätt som saknar både insyn och kontroll. Ansvar har rundats, personalen har fått gå på samma dag, beslut har tagits i slutna rum och miljonbelopp har betalats ut utan tydliga redovisningar.

Vänsterpartiet har alltid varnat för riskerna med att outsourca kommunala tjänster och verksamheter till privata aktörer. Moderaterna och de som sitter i majoritet har en föreställning om att det privata alltid är mer effektivt, men gång på gång ser vi hur bristen på insyn, kontroll och långsiktigt ansvar istället leder till ökade kostnader och minskat förtroende.

Vänsterpartiet anser att kommunen ska bedriva sin verksamhet i egen regi inte för att det är ideologiskt bekvämt, utan för att det är det mest ansvarsfulla och långsiktigt hållbara sättet att använda våra gemensamma resurser.

När skattemedel används felaktigt är det alltid invånarna som drabbas.De miljoner som nu gått till konsultarvoden skulle kunna ha gjort verklig skillnad för invånarna. De hade kunnat stärka skolorna, förbättra äldreomsorgen eller bidra till tryggare miljöer i våra bostadsområden. Istället har de försvunnit i ett system där ansvariga duckat för transparens och där invånarna tvingats stå för notan.

För att återbygga förtroendet räcker det inte med ursäkter eller vaga löften. Det krävs handling. Öppenhet måste bli norm, inte undantag. Varje skattekrona ska kunna följas, varje upphandling ska tåla granskning, och varje ansvarig ska stå upp för sina beslut. Slutna rum och rundgång av ansvar får aldrig mer vara en del av Sigtuna kommuns arbetssätt.

Nu är det dags att styret gör rätt för sig! Det är politikerna som har det yttersta ansvar för varje kronor och öre som invånarna har betalat genom skatt.

Alla invånare i Sigtuna kommun har rätt att få tillbaka det som de har förlorat, inte bara i form av pengar, utan också i form av förtroende. Det är hög tid att sätta stopp för slöseriet och åter sätta kommunens bästa i första rummet! Satsa på våra egna kompetenta personal , och sluta outsourcing av kommunala verksamheter och tjänster till privata aktörer vars enda intresse är att göra vinster på välfärden!

  • Leo Ahmed, ordförande, Vänsterpartiet Märsta-Sigtuna
slutreplik: Brandell blundar för verkligheten

Insändare Vad Tomas Brandell och Socialdemokraterna önskar är en sak, men att se till vad Socialstyrelsens brukarundersökning faktiskt mäter måste väl ändå vara det väsentliga. Faktum är att vi ser de bästa resultaten för särskilt boende på tio år.

Sigtuna kommun får toppbetyg av de äldre!

Insändare Kommunen ska leverera välfärd av högsta kvalitet och bemöta invånarna på allra bästa sätt. Det är vår ambition, det har kommunfullmäktige beslutat och det gäller i allra högsta grad i förhållande till kommunens äldre.

Dags att stoppa den moderata misskötseln av våra skattepengar

Insändare Åtta år med moderatstyre har gjort Sigtuna kommun till länets mest skuldsatta kommun, ungdomsarbetslösheten stiger och företagsklimatet är det sämsta på tjugofyra år. Men istället för att investera sig ur krisen väljer Moderaterna att krympa kommunkassan och kasta pengar i sjön.

Äntligen kollektivtrafik i egen regi – ett viktigt första steg

Insändare Tisdagen den 23 september klubbade trafiknämnden beslutet att Sigtuna- och Upplands-Väsbys bussavtal skulle övertas i egen regi. Det är ett historiskt beslut som vi i Vänsterpartiet i Sigtuna kommun varmt välkomnar. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om en kollektivtrafik i egen regi där vi har kontroll och rådighet över alla dess led och nu är vi äntligen på väg!

Stå upp för äldre kvinnors trygghet

Insändare När en kvinna i 90-årsåldern i Skåne nyligen utsattes för grovt våld blev det ännu en påminnelse om att även äldre kvinnor drabbas av dödligt våld i nära relationer. Samtidigt vet vi att våld och kränkningar också kan förekomma i äldreomsorgen.

Sigtunas kommuninvånare är inga labbråttor

Insändare Styret i Region Stockholm, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet, har kommit överens om att SL ska köra bussar i Sigtuna kommun i egen regi. Detta riskerar att göra vår busstrafik sämre och dyrare, med färre avgångar.

kyrkovalet

På söndag kan du och fem miljoner andra gå och rösta i kyrkovalet

Insändare Det spelar roll för hela samhället vad kyrkan säger och gör. Svenska kyrkan har över 20 000 anställda – det spelar roll vem som ansvarar för arbetsgivarfrågorna.Svenska kyrkan förvaltar stora mängder fastigheter och skog – det spelar roll vilken syn på miljön som beslutsfattarna har.