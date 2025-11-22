Dags att återbygga förtroendet – de ansvariga politiker i Sigtuna måste göra rätt för sig!

Uppdrag Granskning har nyligen avslöjat allvarliga brister i hur Sigtuna kommun har hanterat sitt ansvar gentemot invånarna.

Det handlar inte om små övertramp eller enstaka misstag, det handlar om systematiska fel där skattebetalarnas pengar har hanterats på ett sätt som saknar både insyn och kontroll. Ansvar har rundats, personalen har fått gå på samma dag, beslut har tagits i slutna rum och miljonbelopp har betalats ut utan tydliga redovisningar.

Vänsterpartiet har alltid varnat för riskerna med att outsourca kommunala tjänster och verksamheter till privata aktörer. Moderaterna och de som sitter i majoritet har en föreställning om att det privata alltid är mer effektivt, men gång på gång ser vi hur bristen på insyn, kontroll och långsiktigt ansvar istället leder till ökade kostnader och minskat förtroende.

Vänsterpartiet anser att kommunen ska bedriva sin verksamhet i egen regi inte för att det är ideologiskt bekvämt, utan för att det är det mest ansvarsfulla och långsiktigt hållbara sättet att använda våra gemensamma resurser.

När skattemedel används felaktigt är det alltid invånarna som drabbas.De miljoner som nu gått till konsultarvoden skulle kunna ha gjort verklig skillnad för invånarna. De hade kunnat stärka skolorna, förbättra äldreomsorgen eller bidra till tryggare miljöer i våra bostadsområden. Istället har de försvunnit i ett system där ansvariga duckat för transparens och där invånarna tvingats stå för notan.

För att återbygga förtroendet räcker det inte med ursäkter eller vaga löften. Det krävs handling. Öppenhet måste bli norm, inte undantag. Varje skattekrona ska kunna följas, varje upphandling ska tåla granskning, och varje ansvarig ska stå upp för sina beslut. Slutna rum och rundgång av ansvar får aldrig mer vara en del av Sigtuna kommuns arbetssätt.

Nu är det dags att styret gör rätt för sig! Det är politikerna som har det yttersta ansvar för varje kronor och öre som invånarna har betalat genom skatt.

Alla invånare i Sigtuna kommun har rätt att få tillbaka det som de har förlorat, inte bara i form av pengar, utan också i form av förtroende. Det är hög tid att sätta stopp för slöseriet och åter sätta kommunens bästa i första rummet! Satsa på våra egna kompetenta personal , och sluta outsourcing av kommunala verksamheter och tjänster till privata aktörer vars enda intresse är att göra vinster på välfärden!