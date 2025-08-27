Foto: Insändarbild

Däckexplosion på Arlanda – plan kunde landa säkert

Ett flygplansdäck exploderade under start från Arlanda på onsdagsförmiddagen.

Planet, en Boeing 737 på väg till Paris, tvingades till en förbiflygning på låg höjd innan det kunde landa, rapporterar Aftonbladet

Händelsen inträffade strax före klockan tio och enligt uppgifter ska planet ha kolliderat med en fågel i samband med starten. Piloterna förberedde sig på en hård landning och stora resurser sattes in på flygplatsen.

Planet kunde landa på Arlanda vid elvatiden utan några anmärkningar. Swedavia meddelar att insatsen på flygplatsen nu är avslutad.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

SJ kör pendel till 2028

Nyheter Region Stockholm har beslutat att förlänga det nuvarande nödavtalet med SJ om pendeltågstrafiken. När det gällande avtalet löper ut 2026 ersätts det av ett nytt tvåårigt avtal, som gäller fram till 2028.

Skolor får mentorsföretag

Nyheter Skolor i Sigtuna inleder samarbeten med lokala företag. Genom mentorskap och gemensamma aktiviteter ska elever redan i låg- och mellanstadiet få en inblick i arbetslivet och upptäcka olika yrken.

Kommunens befolkning ökade under andra kvartalet

Nyheter Sigtuna kommun fortsätter att växa. Enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) ökade folkmängden med 207 personer under det andra kvartalet 2025. Vid halvårsskiftet bodde 52 926 personer i kommunen.

Färre hundar i kommunen – schäfer fortsatt vanligast

Nyheter Antalet registrerade hundar i Sigtuna kommun minskade under 2024. Vid årsskiftet fanns 4 718 hundar registrerade i kommunen, vilket är 119 färre än året innan. Det motsvarar 89 hundar per 1 000 invånare – en lägre andel än riksgenomsnittet.

Bedrägeriförsök i Märsta

Blåljus En kvinna i Märsta blev på onsdagseftermiddagen uppringd av en man som uppgav att han var polis och skulle hämta hennes värdesaker.

Nya gränskontroller på Arlanda från oktober

Nyheter Från den 12 oktober införs ett nytt gränspassagesystem på Arlanda flygplats. Alla resenärer som är medborgare i länder utanför EU måste då lämna både ansiktsfoto och fingeravtryck när de reser in i Sverige och övriga Schengenländer.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening