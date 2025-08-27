Däckexplosion på Arlanda – plan kunde landa säkert

Ett flygplansdäck exploderade under start från Arlanda på onsdagsförmiddagen.

Planet, en Boeing 737 på väg till Paris, tvingades till en förbiflygning på låg höjd innan det kunde landa, rapporterar Aftonbladet

Händelsen inträffade strax före klockan tio och enligt uppgifter ska planet ha kolliderat med en fågel i samband med starten. Piloterna förberedde sig på en hård landning och stora resurser sattes in på flygplatsen.

Planet kunde landa på Arlanda vid elvatiden utan några anmärkningar. Swedavia meddelar att insatsen på flygplatsen nu är avslutad.