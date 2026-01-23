Crestchic Nordic etablerar sig i Arlandastad

Det brittiska industribolaget Crestchic etablerar sin nordiska verksamhet i Arlandastad.

Bolaget har tecknat hyresavtal för en fristående industrifastighet på Generatorgatan 8, omfattande 688 kvadratmeter lokalyta med tillhörande mark. Fastigheten ägs av Ångmaskinen Fastigheter och uthyrningen har skett med Croisette som rådgivare. Crestchic Nordic är ett dotterbolag till brittiska Crestchic Ltd och arbetar med lastbanker för testning av kraftsystem, med uppdrag inom bland annat datacenter, förnybar energi och marin verksamhet.