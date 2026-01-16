Comfort Hotel Arlanda utses till Comfort Hotel of the Year

Comfort Hotel Arlanda har återigen utsetts till Comfort Hotel of the Year under Strawberrys årliga Vinterkonferens, som hölls den 10–11 januari. Utmärkelsen delades ut inför tusentals medarbetare från hela Norden och är den tredje gången hotellet tar emot priset.

Vinterkonferensen samlar årligen över 3 000 medarbetare inom koncernen och avslutas med en galamiddag där hotell och medarbetare uppmärksammas utifrån grundpelarna People, Planet och Profit. Priset till Comfort Hotel Arlanda motiveras med ett långsiktigt och konsekvent arbete samt starka resultat under året.

– Att vinna en gång är en bedrift, men att gång på gång bevisa att man tillhör den absoluta toppen kräver ledarskap och laganda utöver det vanliga, säger Solveig Voldheim, Vice President för Comfort Hotel.

Hotellet har under året genomgått ett vd-byte. Jostein Rajala, numera General Manager på Quality Hotel Globe, lade grunden för årets resultat. Rollen har därefter tagits över av Robin Azad.

– Att driva hotell på en av Nordens största flygplatser är ett stort ansvar som kräver en enorm precision, säger Robin Azad, General Manager på Comfort Hotel Arlanda.