Comfort Hotel Arlanda utses till Comfort Hotel of the Year
Comfort Hotel Arlanda har återigen utsetts till Comfort Hotel of the Year under Strawberrys årliga Vinterkonferens, som hölls den 10–11 januari. Utmärkelsen delades ut inför tusentals medarbetare från hela Norden och är den tredje gången hotellet tar emot priset.
Vinterkonferensen samlar årligen över 3 000 medarbetare inom koncernen och avslutas med en galamiddag där hotell och medarbetare uppmärksammas utifrån grundpelarna People, Planet och Profit. Priset till Comfort Hotel Arlanda motiveras med ett långsiktigt och konsekvent arbete samt starka resultat under året. – Att vinna en gång är en bedrift, men att gång på gång bevisa att man tillhör den absoluta toppen kräver ledarskap och laganda utöver det vanliga, säger Solveig Voldheim, Vice President för Comfort Hotel.
Hotellet har under året genomgått ett vd-byte. Jostein Rajala, numera General Manager på Quality Hotel Globe, lade grunden för årets resultat. Rollen har därefter tagits över av Robin Azad. – Att driva hotell på en av Nordens största flygplatser är ett stort ansvar som kräver en enorm precision, säger Robin Azad, General Manager på Comfort Hotel Arlanda.
Näringsliv Antalet resenärer på det svenska inrikesflyget har minskat kraftigt, vilket även märks på Arlanda, enligt en rapport från Transportstyrelsen. Jämfört med åren före 2019 har antalet passagerare nästan halverats.
Partner Att hålla koll på sina dagliga utgifter är viktigt för att upprätthålla en stabil ekonomi. Genom att införa enkla sparstrategier kan du frigöra resurser för framtida behov. Dessa strategier är särskilt viktiga i dagens ekonomiska klimat.
Näringsliv Arlandastad Group har tecknat en avsiktsförklaring om att sälja mark där det finns rätt att bygga, så kallade byggrätter, i Arlandastad. Affären omfattar totalt 37 200 kvadratmeter och har ett värde på 186 miljoner kronor.
Näringsliv A-Train, som äger Arlandabanan och driver Arlanda express, får riskkapitalbolaget EQT som ny långsiktig ägare. Verksamheten fortsätter med fokus på pålitlig och hållbar tågtrafik mellan Stockholm och Arlanda flygplats.
Näringsliv Det är nu möjligt att nominera kandidater till årets företagarpriser i Sigtuna. Näringslivsorganisationen Företagarna har i över 25 år delat ut utmärkelsen Årets Företagare för att lyfta fram företagare som genom engagemang, handlingskraft och nytänkande fungerar som förebilder.
Nyöppnat Delningsekonomin fortsätter att växa kring Arlanda. Nu inleder SR Rental ett samarbete med Freetrailer, vilket innebär att gratis släputhyrning blir tillgänglig för både privatpersoner och yrkesverksamma i Arlandastad.
Näringsliv Arlandastad F60 AB har tecknat avtal med Ramirent AB, som etablerar ett nytt kundcenter i F60 Företagspark. Lokalerna omfattar cirka 2 600 kvadratmeter, med möjlighet att placera större maskiner utomhus.
Näringsliv Resandet fortsatte att öka på Arlanda under november, enligt Swedavias månadsstatistik. Totalt reste drygt 1,8 miljoner passagerare via flygplatsen, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma månad förra året.
Näringsliv Under november registrerades fem konkurser i Sigtuna kommun. Bland de bolag som försattes i konkurs finns Legacy Bygg AB, som omsatte 6,8 miljoner kronor, samt HS1 Bemanning AB, Cedar Point AB, Firedev AB och Scandinavian Air Bridge AB.
Näringsliv Bake My Day tar nästa steg i Arlandastad. Företaget har inlett ett samarbete med Lidl Sverige, vilket innebär att fler av deras produkter nu kommer levereras direkt från bageriet i Arlandastad.