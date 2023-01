Nya Comfort Hotel Arlanda prisades den gångan helgen på Choice Vinterkonferens.

Årligen samlar Choice 3000 anställda inom koncernen för Vinterkonferensen. Där utses vinnare i olika kategorier inom Choice-Kedjan. En av vinnarna blev Comfort Hotel Arlanda som utsågs till Årets Comfort Hotel. I somras tog de dessutom hem pris som Comfort Hotel of the year och 2020 för New hotel of the year.

– De sista två åren har varit allt annat än enkla för alla i hotell- och restaurangbranschen, så därför smakar det extra gott att återigen kunna ta hem priset för Comfort Hotel of the Year 2022, säger hotelldirektör för Comfort Hotel Arlanda Airport, Jostein Rajala.