"Chippen" är tillbaka. Här avtackas han för sina insatser i Skånela för snart två år sen.Foto: Magnus Granhagen

”Chippen” tillbaka i Skånela IF

Fredrik ”Chippen” Söderberg är klar för en roll i Skånela IF:s damorganisation. Uppdraget innebär att han går in som tränarstöd till både ledare och spelare under resterande del av säsongen.

”Chippen” kompletterar det befintliga tränarteamet kring damlaget, som leds av huvudtränare Sara Hornö tillsammans med assisterande tränare Louise Eriksson och övriga ledare.
– Det känns kul att komma tillbaka till Skånela IF i denna rollen. Jag ska finnas med som en ytterligare tränarresurs och stöd till både spelare och övriga ledare. Jag har redan startat upp och varit nere några tillfällen och ser fram emot våren!, säger Fredrik ”Chippen” Söderberg.

Av Erik Karlsson

Daniel Söderberg klar för Odd

Fotboll Daniel Söderberg från Märsta är klar för norska Odd. Den 28-årige mittfältaren ansluter från Sandvikens IF i Superettan och är nu på plats i Skien.

EXTRA

Gustaf Berglund uttagen till OS

skidor Längdåkaren Gustaf Berglund är uttagen till Sveriges OS-trupp inför vinter-OS i Milano Cortina 2026. Berglund är född i Dalarna, uppvuxen i Sigtuna och tävlar i dag för IFK Mora. För honom blir det OS-debut.

damallsvenskan

Förlust för Skånela mot Lugi

Handboll Skånela IF:s damlag förlorade bortamatchen mot LUGI under Trettondagen. Matchen spelades i Lund och slutade 38–27 till hemmalaget, efter 19–9 i paus.

herrallsvenskan

Skånela utklassade serieledaren

Handboll Skånela vann klart mot Lugi med 39–27 när Allsvenskan startade om på söndagen. Gästerna vände underläge till pausledning och kontrollerade sedan matchen i andra halvlek.

Skånela IF P14 klara för steg 3A i USM

Handboll Skånela IF:s pojkar 14 är klara för nästa omgång i USM efter två segrar under helgen. Laget säkrade avancemanget redan på lördagen och går in i steg 3A som ett av de topprankade lagen.

EXTRA

Kim Taekwondo tog tre SM-guld i Linköping

kampsport SM i taekwondo avgjordes i går i Linköping och Kim Taekwondo deltog med sex tävlande. Klubben tog totalt tre guld och två brons i årets sista rankingtävling inför landslagssäsongen 2026.

damallsvenskan

Skånela föll hemma mot Ystad

Handboll Skånela IF föll hemma mot Ystads IF HF i damernas Allsvenska möte den 29 november, där gästerna drog ifrån tidigt och vann med 35–28 efter 20–13 i paus.

SM i BMX avgörs i Märsta 2026

Cykel Svenska Cykelförbundet har beslutat att SM i BMX 2026 ska arrangeras i Märsta. Beslutet togs i samband med ett omfattande styrelsemöte där flera nationella mästerskap för kommande år fördelades.