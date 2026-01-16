"Chippen" är tillbaka. Här avtackas han för sina insatser i Skånela för snart två år sen.

”Chippen” tillbaka i Skånela IF

Fredrik ”Chippen” Söderberg är klar för en roll i Skånela IF:s damorganisation. Uppdraget innebär att han går in som tränarstöd till både ledare och spelare under resterande del av säsongen.

”Chippen” kompletterar det befintliga tränarteamet kring damlaget, som leds av huvudtränare Sara Hornö tillsammans med assisterande tränare Louise Eriksson och övriga ledare.

– Det känns kul att komma tillbaka till Skånela IF i denna rollen. Jag ska finnas med som en ytterligare tränarresurs och stöd till både spelare och övriga ledare. Jag har redan startat upp och varit nere några tillfällen och ser fram emot våren!, säger Fredrik ”Chippen” Söderberg.