Foto: Pressbild

China Eastern etablerar direktlinje mellan Arlanda och Shanghai

Från den 22 juni 2026 återvänder China Eastern till Stockholm Arlanda Airport med en ny direktlinje till Shanghai Pudong International Airport. Flyget går tre gånger i veckan, på måndagar, torsdagar och lördagar.

Linjen stärker Arlanda som nav för internationella resor och underlättar för svenska företag som har verksamhet i Kina. Shanghai är Kinas största finansiella och kommersiella centrum och fungerar som bas för många svenska företag. Den nya direktlinjen ger både snabbare affärsresor, bättre möjligheter för turism och kortare frakttider för tidskritiska transporter. Swedavia menar att satsningen visar på stort förtroende för den svenska flygmarknaden och lyfter fram Arlanda som en viktig länk mellan Sverige och Asien.

Av Erik Karlsson

Bilbrand skapade köer mot Arlanda

Blåljus En brand i en personbil vid avfarten från E4 mot Arlanda skapade köer mot flygplatsen på onsdagsmorgonen. Vid 07.40 var bilen bärgad och samtliga körfält öppnades igen.

Stor risk för gräsbrand under onsdagen

Notiser Det råder stor till mycket stor risk för gräsbrand i snöfria områden under onsdagen den 4 mars mellan klockan 11.00 och 19.00. Varningen omfattar östra Svealand, där Sigtuna kommun ingår.

Lodjursjakten stoppas

Nyheter Lodjursjakten i länet stoppas tills vidare efter beslut den 27 februari. Därmed kan den licensjakt som Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat om inte starta den 1 mars som planerat.