China Eastern etablerar direktlinje mellan Arlanda och Shanghai

Från den 22 juni 2026 återvänder China Eastern till Stockholm Arlanda Airport med en ny direktlinje till Shanghai Pudong International Airport. Flyget går tre gånger i veckan, på måndagar, torsdagar och lördagar.

Linjen stärker Arlanda som nav för internationella resor och underlättar för svenska företag som har verksamhet i Kina. Shanghai är Kinas största finansiella och kommersiella centrum och fungerar som bas för många svenska företag. Den nya direktlinjen ger både snabbare affärsresor, bättre möjligheter för turism och kortare frakttider för tidskritiska transporter. Swedavia menar att satsningen visar på stort förtroende för den svenska flygmarknaden och lyfter fram Arlanda som en viktig länk mellan Sverige och Asien.