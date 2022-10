CDON flyttar till Rosersberg

Näringsliv Second hand-aktören Sellpy hyr in sig i Rosersberg för sitt nya lager: - Vi är mycket glada att få genomföra denna affär tillsammans med Bockasjö. Att det dessutom är just Sellpy som flyttar in känns extra positivt då vi blir en aktör som kan vara med och påverka till en mer hållbar utveckling, säger Annika Persson, Vd och ägare Kilenkrysset Swe.