Cassandra Brunstedt vann Årets feelgod

I lördags arrangerades Feelgoodfestivalen på Sigtunastiftelsen och evenemanget lockade runt 40 författare samt en stor publik som tog del av seminarier, bokcirklar och samtal.

Den stora höjdpunkten var prisutdelningen av ”Årets feelgood”. Läsarna hade röstat fram fyra finalister som sedan granskades av en jury bestående av Kerstin Särneö, Pekka Heino och bokbloggaren Eva Boström. Till slut stod Cassandra Brunstedt som vinnare med sin roman Mellan himmel och här, utgiven på Printz Publishing i januari 2025. Juryn beskrev boken som en berättelse om vänskap, försoning och mod, fylld av både skratt och tårar. I sitt tacktal vände sig Brunstedt direkt till sin mamma – ett ögonblick som rörde många i publiken.

Även Feelgoodfestivalens Hederspris delades ut under dagen. I år gick det till journalisten Lotta Olsson, som juryn framhöll som en stark och kunnig röst som under lång tid lyft fram genrelitteraturen och gett den den synlighet den förtjänar.

Festivalen gästades också av den brittiska succéförfattaren Jenny Colgan, som sålt över två miljoner böcker bara i Sverige. Hon deltog både i scensamtal och höll en uppskattad skrivarskola, vilket blev ett av många uppskattade inslag under dagen.