Cassandra Brunstedt vann Årets feelgod

I lördags arrangerades Feelgoodfestivalen på Sigtunastiftelsen och evenemanget lockade runt 40 författare samt en stor publik som tog del av seminarier, bokcirklar och samtal.
Den stora höjdpunkten var prisutdelningen av ”Årets feelgood”. Läsarna hade röstat fram fyra finalister som sedan granskades av en jury bestående av Kerstin Särneö, Pekka Heino och bokbloggaren Eva Boström. Till slut stod Cassandra Brunstedt som vinnare med sin roman Mellan himmel och här, utgiven på Printz Publishing i januari 2025. Juryn beskrev boken som en berättelse om vänskap, försoning och mod, fylld av både skratt och tårar. I sitt tacktal vände sig Brunstedt direkt till sin mamma – ett ögonblick som rörde många i publiken.
Även Feelgoodfestivalens Hederspris delades ut under dagen. I år gick det till journalisten Lotta Olsson, som juryn framhöll som en stark och kunnig röst som under lång tid lyft fram genrelitteraturen och gett den den synlighet den förtjänar.
Festivalen gästades också av den brittiska succéförfattaren Jenny Colgan, som sålt över två miljoner böcker bara i Sverige. Hon deltog både i scensamtal och höll en uppskattad skrivarskola, vilket blev ett av många uppskattade inslag under dagen.
Kulturnyheter Valsta kyrka, den yngsta av Märsta pastorats kyrkor, firar i år sitt 50-årsjubileum. Kyrkan byggdes 1975, mitt under en tid av nybyggaranda i stadsdelen Valsta. Med sin placering vid Valsta torg har den sedan starten haft en central roll i området.
Kulturnyheter Den 1 september tas det första spadtaget för kultur- och aktivitetscentret vid Valsta torg. Bygget markerar starten på en ny mötesplats som efter en längre tids planering nu går in i byggfasen.
Nöjesnyheter SVT Göteborgs program Arvinge okänd gjorde under måndagen inspelningar i Märsta. Programledaren Kattis Ahlström besökte juristen Christer Bjurestedt Linde på Murkelvägen, där delar av ett kommande avsnitt spelades in.
Nöjesnyheter Märstarapparen 25 är aktuell med nya singeln Bad Man, som släpptes den 8 augusti via EMI Sweden/Universal Music. Låten bjuder på tydliga afrobeatsinfluenser och följer upp sommarens tidigare släpp Wahala.
Kulturnyheter Författarduon bakom den uppskattade Enshammarserien är tillbaka med en ny bok. Märstabon Emilie Wiklund är ena halvan av teamet som nu släpper Att fånga en tango – en vass och varm feelgoodroman om sorg, humor och modet att börja om.
Kulturnyheter Sara Sandberg som tidigare studerat på SSHL ställer ut på Plåt Pelles i höst: - Utställningen består ett flertal verk där fotografi kombineras med digitalt måleri och där djuren står i fokus för bildberättelsen. Med min fotokonst skapar jag bildvärldar fyllda av mystik, stillhet och nyfikenhet, berättar Sara.
Nöjesnyheter Idag lördag fylls Odensala bygdegård med A-traktorer, bilar och motorintresserade från bygden. Det är dags för EPA/Motorskoj – ett evenemang som lockar både unga förare och nyfikna åskådare till en heldag med utmaningar, utställning och kortegekörning genom Odensala, Märsta och Knivsta.
Märstafolket Två 15-åriga tjejer från Märsta deltar i projektet Tjejer Oxå, där unga får chansen att lära sig om trygghet och säkerhet i samhället. Bakom initiativet står Räddningstjänsten tillsammans med bland annat polis, ambulans och brandkår. Syftet är att skapa gemenskap och ge unga meningsfulla aktiviteter efter skoltid.