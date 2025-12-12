Foto: Pressbild

Bystronic betalar högst löner – snittlönen över 800 000 kronor

Rosersbergsbaserade Bystronic har de högsta lönerna i kommunen. Snittlön är över 800 000 kronor.

Bystronic Scandinavia AB är det företag som betalar ut högst genomsnittslön i Sigtuna kommun. Företaget har 76 anställda, varav 91 procent är män, och den genomsnittliga årslönen ligger på 825 000 kronor. Uppgifterna kommer från Creditsafes genomgång av landets bäst betalande arbetsgivare.

Genomgången visar att lönenivåerna fortsätter att stiga i landet. I 16 kommuner ligger snittlönen hos det bäst betalande företaget på över en miljon kronor per år, vilket är en kommun fler än i fjol. Fler kommuner når också över 600 000 kronor i snittlön – i år gäller det 126 kommuner, jämfört med 116 året innan.

Kartläggningen pekar också på en tydlig könsskillnad. I nästan 90 procent av kommunerna domineras de högst betalande arbetsplatserna av män, medan kvinnorna är i majoritet i endast 31 kommuner.

Av Erik Karlsson

