Foto: Reflex Arkitekter/sigtuna.se

Bygglov beviljat för vattenland i Rosersberg

Efter flera års planering och en utdragen process har bygg- och miljönämnden den 23 september beviljat bygglovet för ett stort inomhusvattenland i Rosersberg.

Beslutet markerar slutpunkten på en resa som inleddes redan 2022, då samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att ta fram en detaljplan för en badanläggning med hotell.

Sedan dess har frågan behandlats i flera politiska instanser. Kommunfullmäktige gav sitt godkännande i oktober 2024, men beslutet följdes av överklaganden som fördröjde processen ytterligare. Först nu, när detaljplanen vunnit laga kraft, kan bygglovet tas i bruk och projektet gå vidare.

Planerna omfattar ett vattenland med fler än 20 attraktioner, vilket gör satsningen till norra Europas största av sitt slag. Exploatören Vi Invest planerar byggstart 2026 och ser framför sig en anläggning som på sikt även kompletteras med ett hotell på omkring 200 rum, restaurang och spa.

Vattenlandet klubbat i fullmäktige

Av Erik Karlsson

Majoriteten av resenärer anser att det är fel att åka utan biljett

Nyheter En ny rapport från Kollektivtrafikbarometern visar att 93 procent av resenärerna tycker att det är fel att resa utan giltig biljett i kollektivtrafiken, inklusive SL. Trots det finns grupper som ibland väljer att inte betala, framför allt yngre personer, män, studenter och personer som reser dagligen i storstadsområden.

Bullerinventering längs järnvägen

Nyheter Under hösten pågår en bullerinventering av fastigheter längs järnvägen mellan länsgränsen Stockholm/Uppsala och söder om Bergsbrunna. Inventeringen utförs av WSP Sverige AB på uppdrag av Trafikverket och omfattar flera bostäder i Sigtuna kommun.