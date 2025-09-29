Bygglov beviljat för vattenland i Rosersberg

Efter flera års planering och en utdragen process har bygg- och miljönämnden den 23 september beviljat bygglovet för ett stort inomhusvattenland i Rosersberg.

Beslutet markerar slutpunkten på en resa som inleddes redan 2022, då samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att ta fram en detaljplan för en badanläggning med hotell.

Sedan dess har frågan behandlats i flera politiska instanser. Kommunfullmäktige gav sitt godkännande i oktober 2024, men beslutet följdes av överklaganden som fördröjde processen ytterligare. Först nu, när detaljplanen vunnit laga kraft, kan bygglovet tas i bruk och projektet gå vidare.

Planerna omfattar ett vattenland med fler än 20 attraktioner, vilket gör satsningen till norra Europas största av sitt slag. Exploatören Vi Invest planerar byggstart 2026 och ser framför sig en anläggning som på sikt även kompletteras med ett hotell på omkring 200 rum, restaurang och spa.