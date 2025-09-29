Bygglov beviljat för vattenland i Rosersberg

Efter flera års planering och en utdragen process har bygg- och miljönämnden den 23 september beviljat bygglovet för ett stort inomhusvattenland i Rosersberg.
Beslutet markerar slutpunkten på en resa som inleddes redan 2022, då samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att ta fram en detaljplan för en badanläggning med hotell.
Sedan dess har frågan behandlats i flera politiska instanser. Kommunfullmäktige gav sitt godkännande i oktober 2024, men beslutet följdes av överklaganden som fördröjde processen ytterligare. Först nu, när detaljplanen vunnit laga kraft, kan bygglovet tas i bruk och projektet gå vidare.
Planerna omfattar ett vattenland med fler än 20 attraktioner, vilket gör satsningen till norra Europas största av sitt slag. Exploatören Vi Invest planerar byggstart 2026 och ser framför sig en anläggning som på sikt även kompletteras med ett hotell på omkring 200 rum, restaurang och spa.
Nyheter En ny rapport från Kollektivtrafikbarometern visar att 93 procent av resenärerna tycker att det är fel att resa utan giltig biljett i kollektivtrafiken, inklusive SL. Trots det finns grupper som ibland väljer att inte betala, framför allt yngre personer, män, studenter och personer som reser dagligen i storstadsområden.
Nyheter Efter att Sigtuna fritidsgård stängde i våras har kommunen satsat mer på en mobil fritidsverksamhet. Syftet är att nå fler ungdomar där de faktiskt finns och skapa en meningsfull fritid tillsammans med föreningar och andra aktörer.
Politik Valdeltagandet i kyrkovalet 2025 ser ut att bli något lägre än i valet 2021. I Sigtuna kommun är det Sigtuna församling som har högst andel röstande, med 18,5 procent av medlemmarna som utnyttjat sin rösträtt.
Blåljus En man i 30-årsåldern greps under natten mot lördag i Skånela utanför Rosersberg. Polisen misstänker att cykeln mannen hade med sig är stulen, och han är nu misstänkt för både häleri och narkotikabrott.
Politik Efter tappet i Svenskt Näringslivs ranking fokuserar Sigtuna kommun på att knyta ihop skola och näringsliv. Genom satsningen MOA ska fler unga inspireras till framtida yrkesval samtidigt som företagen får bättre tillgång till kompetens.
Nyheter Under hösten pågår en bullerinventering av fastigheter längs järnvägen mellan länsgränsen Stockholm/Uppsala och söder om Bergsbrunna. Inventeringen utförs av WSP Sverige AB på uppdrag av Trafikverket och omfattar flera bostäder i Sigtuna kommun.