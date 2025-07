Bygget i Valsta märks – sprängningar pågår hela veckan

Under vecka 30 genomförs sprängningsarbeten i Valsta som en del av bygget av det nya kultur- och aktivitetscentret.

Arbetena pågår vardagar mellan klockan 7 och 16 och kan märkas genom ljud från området. Sprängningarna sker i samma område och på liknande sätt som under vecka 26, då motsvarande arbeten utfördes. I samband med varje sprängning hörs korta ljudsignaler före detonationen och en längre signal efteråt som markerar att det är säkert igen. Sigtuna kommun uppmanar boende i närheten att vara uppmärksamma på signalerna men understryker att arbetet sker under kontrollerade former.