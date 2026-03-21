Butiksodling tar plats på ICA Kvantum

Swegreen etablerar en butiksodling på ICA Kvantum Märsta. Anläggningen tas i drift under våren och ska producera sallader och örter direkt i butiken – året runt.

Satsningen är en del av butikens arbete med att utveckla avdelningen för frukt och grönt.

– När vi lade upp strategin för vår uppfräschning och satsning på frukt och grönt blev Swegreens butiksodling det självklara valet. Stabil drift, hög produktivitet och tydlig skalbarhet gör att vi kan ta vår satsning vidare, säger handlaren Conny Holmlund.

Odlingssystemet bygger på hydroponisk teknik, där grönsaker odlas utan jord. Enligt Swegreen innebär det att produktionen sker utan bekämpningsmedel, med kraftigt minskad vattenförbrukning och utan transporter till butiken.

– När allt fler butiker väljer vår teknik ser vi ett tydligt skifte mot lokal produktion som en del av butikens erbjudande, säger vd Anders Eriksson.

Etableringen innebär att butiken får tillgång till färska grönsaker direkt på plats, även under perioder då Sverige annars är beroende av import.