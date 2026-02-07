Busstorget i Sigtuna rustas upp – tidigareläggs till 2026

Busstorget i centrala Sigtuna ska rustas upp efter att kommunen beviljats medfinansiering från Trafikverket.

För att stödet ska betalas ut måste projektet vara färdigställt senast den 31 december 2026, vilket innebär att satsningen tidigareläggs från 2027 till 2026.

Upprustningen omfattar bland annat ny plattsättning med tillgänglighetsanpassning, taktilt ledstråk till busshållplats, ny busskur samt förbättrad belysning och grönska. Även ett närliggande soprum planeras att flyttas för att öka tillgänglighet och trygghet.

En förstudie ska starta snarast inför beslut om genomförande under hösten 2026. Kostnaden för förstudien beräknas till cirka 100 000 kronor.