Bussbrand vid Märsta station på morgonen

26 sep kl. 09:00
Politik Efter tappet i Svenskt Näringslivs ranking fokuserar Sigtuna kommun på att knyta ihop skola och näringsliv. Genom satsningen MOA ska fler unga inspireras till framtida yrkesval samtidigt som företagen får bättre tillgång till kompetens.
26 sep kl. 07:21
Nyheter Resultaten från grundskolorna i Sigtuna kommun visar på stora skillnader mellan både kommunala och fristående skolor.
26 sep kl. 05:52
Notiser Morgonkollen 26 september!
25 sep kl. 20:13
Blåljus Efter drönarincidenterna vid flygplatser i Danmark och Norge tidigare i veckan samverkar polisen nu med flera myndigheter för att kunna hantera eventuella drönare vid Arlanda och Bromma.
25 sep kl. 05:49
Notiser Morgonkollen 25 september!
24 sep kl. 18:39
Politik Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) gick framåt i kyrkovalet den 21 september och blev största nomineringsgrupp i både Sigtuna och Märsta pastorat.
24 sep kl. 08:05
Politik Sigtuna kommun har tagit fram en ny satsning mot antisemitism i skolorna. Arbetet sker i samarbete med Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet och går under namnet Sigtunamodellen.
24 sep kl. 05:48
Notiser Morgonkollen 24 september!
23 sep kl. 15:35
Blåljus Ett passagerarplan på väg från Norge till Estland fick problem med trycket i kabinen under tisdagseftermiddagen och tvingades sjunka kraftigt.
23 sep kl. 11:22
Nyheter Under hösten pågår en bullerinventering av fastigheter längs järnvägen mellan länsgränsen Stockholm/Uppsala och söder om Bergsbrunna. Inventeringen utförs av WSP Sverige AB på uppdrag av Trafikverket och omfattar flera bostäder i Sigtuna kommun.
23 sep kl. 06:49
Notiser Under morgonen stoppades tågtrafiken mellan Ulriksdal och Helenelund på grund av en olyckshändelse.
23 sep kl. 06:05
Notiser Morgonkollen 23 september!
22 sep kl. 19:16
Blåljus Polis kallades till Arlanda med anledning av ett bråk vid avlämningsplatsen.
22 sep kl. 08:04
Blåljus Natten mot måndag ryckte räddningstjänsten ut till ett flerfamiljshus i Märsta efter larm om brand.
22 sep kl. 07:30
Nyheter Allt färre barn i Sverige upplever att deras föräldrar separerar, men Sigtuna hör fortsatt till de kommuner i länet där andelen är högst.
22 sep kl. 07:21
Nyheter 36 sibiriska katter har under det senaste året hittats dumpade i området kring Märsta, varav tre var döda. Katterna har ofta varit magra och skygga, och flera har fått ungar innan de påträffats. Det rapporterar TV4:s Kalla Fakta.
22 sep kl. 06:04
Notiser Morgonkollemn 22 september!
21 sep kl. 11:51
Blåljus Polisen larmades under natten mot söndag till en krog i Märsta efter uppgifter om att en man blivit misshandlad.
21 sep kl. 08:20
Nyheter Omkring 3 000 personer med adress i Sigtuna finns med i den stora dataläcka som följde på cyberattacken mot IT-företaget Miljödata i augusti.
21 sep kl. 06:03
Notiser Morgonkollen 21 september!
20 sep kl. 08:15
Blåljus Natten mot lördag larmades polisen till en port i Märsta efter misstanke om inbrott.
20 sep kl. 06:57
Blåljus En man i 30-årsåldern körde under fredagseftermiddagen in i en stolpe på E4 vid Rosersberg.
20 sep kl. 06:45
Blåljus Polisen har registrerat 184 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 37.