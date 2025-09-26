Foto: Insändarbild

Bussbrand vid Märsta station på morgonen

En buss började brinna vid Märsta station strax efter klockan sju på fredagsmorgonen. Händelsen ledde till kraftig rökutveckling och en tydlig rökpelare syntes över området.

Många personer lämnade snabbt platsen kring bussen medan den stod stilla på stationen i väntan på räddningstjänsten. Brandkåren larmades och arbetade på platsen för att släcka elden.

Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon ska ha skadats i samband med branden.

Av Erik Karlsson

Bullerinventering längs järnvägen

Nyheter Under hösten pågår en bullerinventering av fastigheter längs järnvägen mellan länsgränsen Stockholm/Uppsala och söder om Bergsbrunna. Inventeringen utförs av WSP Sverige AB på uppdrag av Trafikverket och omfattar flera bostäder i Sigtuna kommun.

EXTRA

Dumpade katter kopplas till uppfödare i Märsta

Nyheter 36 sibiriska katter har under det senaste året hittats dumpade i området kring Märsta, varav tre var döda. Katterna har ofta varit magra och skygga, och flera har fått ungar innan de påträffats. Det rapporterar TV4:s Kalla Fakta.