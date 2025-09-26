Bussbrand vid Märsta station på morgonen

En buss började brinna vid Märsta station strax efter klockan sju på fredagsmorgonen. Händelsen ledde till kraftig rökutveckling och en tydlig rökpelare syntes över området.

Många personer lämnade snabbt platsen kring bussen medan den stod stilla på stationen i väntan på räddningstjänsten. Brandkåren larmades och arbetade på platsen för att släcka elden.

Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon ska ha skadats i samband med branden.