Bullerinventering längs järnvägen

Under hösten pågår en bullerinventering av fastigheter längs järnvägen mellan länsgränsen Stockholm/Uppsala och söder om Bergsbrunna. Inventeringen utförs av WSP Sverige AB på uppdrag av Trafikverket och omfattar flera bostäder i Sigtuna kommun.

Syftet med inventeringen är att kartlägga bullernivåer inför byggnationen av fyra spår längs sträckan. WSP kontrollerar bland annat uteplatser, fönster, ventiler och fasader för att se om ljudnivåerna riskerar att överskrida gällande riktvärden. Resultaten används för att planera eventuella åtgärder, som bullerskydd, för att säkerställa en god boendemiljö.

Arbetet utförs utomhus på vardagar under dagtid. Personal från WSP bär varselvästar märkta med företagets logotyp och kan behöva komma nära husfasader och fotografera uteplatser för bedömning.

Fastighetsägare i Sigtuna kommun som berörs av inventeringen har fått detaljerad information. Att ett hus inventeras innebär inte automatiskt att bullerskydd installeras – beslut om åtgärder fattas först efter den fortsatta utredningen.