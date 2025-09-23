Bullerinventering längs järnvägen

Under hösten pågår en bullerinventering av fastigheter längs järnvägen mellan länsgränsen Stockholm/Uppsala och söder om Bergsbrunna. Inventeringen utförs av WSP Sverige AB på uppdrag av Trafikverket och omfattar flera bostäder i Sigtuna kommun.
Syftet med inventeringen är att kartlägga bullernivåer inför byggnationen av fyra spår längs sträckan. WSP kontrollerar bland annat uteplatser, fönster, ventiler och fasader för att se om ljudnivåerna riskerar att överskrida gällande riktvärden. Resultaten används för att planera eventuella åtgärder, som bullerskydd, för att säkerställa en god boendemiljö.
Arbetet utförs utomhus på vardagar under dagtid. Personal från WSP bär varselvästar märkta med företagets logotyp och kan behöva komma nära husfasader och fotografera uteplatser för bedömning.
Fastighetsägare i Sigtuna kommun som berörs av inventeringen har fått detaljerad information. Att ett hus inventeras innebär inte automatiskt att bullerskydd installeras – beslut om åtgärder fattas först efter den fortsatta utredningen.
Nyheter 36 sibiriska katter har under det senaste året hittats dumpade i området kring Märsta, varav tre var döda. Katterna har ofta varit magra och skygga, och flera har fått ungar innan de påträffats. Det rapporterar TV4:s Kalla Fakta.
Politik På söndag är det åter dags för kyrkoval. Vid det senaste valet 2021 deltog knappt var femte medlem i Svenska kyrkan, och i Sigtuna låg valdeltagandet mellan 13,6 och 20,4 procent beroende på församling, enligt en genomgång från Newsworthy.
Nyheter Under 2024 rapporterades 312 viltolyckor i Sigtuna kommun, vilket motsvarar 15 olyckor per 1 000 bilar. Siffran placerar kommunen under länstoppen, där Norrtälje har flest olyckor med 37 per 1 000 bilar, följt av Nynäshamn, Ekerö och Nykvarn.