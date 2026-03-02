Bulgaria Open – Kim Taekwondo jagar rankingpoäng

Kim Taekwondo deltog i helgen i Bulgaria Open i Sofia. Tävlingen samlade omkring 1 500 deltagare från hela världen som gjorde upp om globala rankingpoäng.
För klubbens del handlade tävlingen både om ranking och om att stärka positionerna inför kommande mästerskap. Med på resan fanns landslagsaktuella Izabella Källstrand i –57 kg och Nazaah Waliullah i –46 kg.
För Izabella Källstrand var tävlingen ett viktigt genrep inför senior-EM i maj. Hon ställdes direkt mot tufft motstånd i form av VM-trean från Kazakstan och förlorade med 0–2 i ronder. Motståndaren gick senare hela vägen och tog guld.
Nazaah Waliullah vann sin inledande match mot en motståndare från Tjeckien med 2–1 i ronder. I kvartsfinalen mötte hon Grekland, vann den första ronden men förlorade de två följande. Den grekiska motståndaren tog sig därefter till final och vann silver.
Redan nästa helg väntar nya möjligheter när laget tävlar i Slovenia Open.
Ishockey Märstasonen Anthony Nyberg fick en oväntad chans i Hockeyallsvenskan – och tog den. När han vaktade målet mot Modo på söndagen svarade han för 17 räddningar på 18 skott och hyllades efteråt som matchhjälte.
Ridning Sigtunabygdens ryttarförening arrangerade disco i ridhuset på Sigtuna ridskola under fredagskvällen den 27 februari. Totalt deltog 65 barn, ungdomar och ledare. Den yngsta deltagaren var två år.
Handboll Skånela vann med 29–27 i damallsvenskan efter en jämn och svängig match i Vikingahallen. I och med segern lämnade laget platsen under strecket och kliver upp på negativ kvalplats med tre omgångar kvar att spela.
Basket Basketspelaren Melwin Pantzar är uttagen till herrlandslagets trupp inför det kommande VM-kvalfönstret i slutet av februari och början av mars. Landslaget ställs då mot Estland i ett viktigt dubbelmöte.
Sport Inför de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina d’Ampezzo har Newsworthy kartlagt svenska OS-deltagare genom tiderna. Genomgången visar att flera vinterolympier har koppling till Sigtuna kommun.