Bulgaria Open – Kim Taekwondo jagar rankingpoäng

Kim Taekwondo deltog i helgen i Bulgaria Open i Sofia. Tävlingen samlade omkring 1 500 deltagare från hela världen som gjorde upp om globala rankingpoäng.

För klubbens del handlade tävlingen både om ranking och om att stärka positionerna inför kommande mästerskap. Med på resan fanns landslagsaktuella Izabella Källstrand i –57 kg och Nazaah Waliullah i –46 kg.

För Izabella Källstrand var tävlingen ett viktigt genrep inför senior-EM i maj. Hon ställdes direkt mot tufft motstånd i form av VM-trean från Kazakstan och förlorade med 0–2 i ronder. Motståndaren gick senare hela vägen och tog guld.

Nazaah Waliullah vann sin inledande match mot en motståndare från Tjeckien med 2–1 i ronder. I kvartsfinalen mötte hon Grekland, vann den första ronden men förlorade de två följande. Den grekiska motståndaren tog sig därefter till final och vann silver.

Redan nästa helg väntar nya möjligheter när laget tävlar i Slovenia Open.